砸55億振興觀光業！旅行團最高補3萬　平日住宿加碼最高1300

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砸55億振興觀光業！旅行團最高補助3萬　平日住宿加碼最高1300

實習記者張鈞量／台北報導

國發會26日於行政院會報告新一波振興作為。為振興受疫情衝擊嚴重的觀光產業，交通部表示，在旅行社的補助部分，將會補助每團45人的旅行團、一團2萬元、若雇用特定工作人員上限最高可加碼至3萬元；在旅宿業的部分，則是在平日時住一晚補助800元、住宿特別認證的旅館或是接種3劑疫苗者，將再加碼500元。這項觀光業振興補助措施，將從9月1日起到12月31日止。

▲▼行政院於26日召開行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院於26日召開行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

針對最新一波的振興政策，國發會解釋，今年因台灣正經歷與疫情共存的陣痛期，維持正常生活下，民眾自主減少外出活動、聚餐，難免影響相關內需產業。相關部會務實提出新一波振興作為，協助受影響個人與企業渡過挑戰。

針對媒體提問，自由行、觀光業補助的具體措施為何？交通部次長陳彥伯受訪時解釋，觀光產業振興分三塊、大概55億，第一塊是旅行社，原則上每團45人、一團補助2萬塊，如果有雇用無雇主導遊、領隊、隨團人員，或是在原住民地區使用當地的解說人員，則會加碼補助，最高的上限到3萬元。

陳彥伯表示，自由行的部分則搭配旅宿補助，希望能用在平常日，在週日到週四的時候，住一晚補助800元，如果住宿到自行車的友善旅宿、有環保標章的旅宿、新奇旅館或好客民宿，或是住宿者有接種3劑疫苗的，則會再加碼500元。他強調，這次的振興措施，希望能在與疫情共存的情況下，加碼、振興觀光產業。

▼行政院會拍板2022最新一波振興計畫。（圖／國發會提供，點圖放大）

▲▼行政院會拍板2022最新一波振興計畫。（圖／國發會提供）

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