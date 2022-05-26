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日本將開放「外國觀光客入境」　最快26日公布新措施

▲▼日本疫情,Omicron疫情,日本Omicron疫情。（圖／路透）

▲日本即將宣布新的開放入境觀光措施。（圖／路透）

文／中央社

自COVID-19疫情爆發後，日本政府2020年4月起採取嚴格的邊境管制措施，暫停接納外國觀光客，但目前考慮調整這項措施，日本首相岸田文雄快則明天宣布相關措施。

日本朝日新聞報導，有關為防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大的邊境管制措施，日本政府已訂出方針，6月1日起平均每天入境人數上限由現行的一萬人倍增為2萬人，而基於觀光目的的外籍人士也在這2萬人當中。

重啟開放外國觀光客入境一事，日本政府正在進行最後的研議。岸田最快將明天正式宣布這項措施。基於防疫的觀點，考慮先針對行動較易管理的團客開放入境。

日本政府今年3月起鬆綁邊境管制措施，允許商務人士、留學生、技能實習生等的新申請入境，平均每天入境人數也階段性的提升，但基於觀光目的的入境持續禁止。期待招攬外國觀光客振興觀光的業者等要求政府重啟開放外國觀光客入境的聲浪高。

▲▼日本東京,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本預計以小型團客的方式開放入境。（圖／路透）

日本政府從今年5月開始先行試辦小型團客入境，首批來自美國夏威夷與洛杉磯的觀光客共7名昨天下午搭機抵達東京近郊成田國際機場。7人進行8天7夜之旅，分屬兩團，赴長野縣、岐阜縣等地觀光。

同樣是試辦團，包括這次首批團客在內，接下來總計會有美國、澳洲、新加坡及泰國約50名觀光客入境，分屬15個小型團、每團人數都不超過4人。

日本觀光廳將制訂彙整包括旅客能否遵守境內防疫規範、發現有旅客染疫時如何因應等指引，持續推動開放外國觀光客入境。

參加試辦團的觀光客須完成3劑疫苗接種，也須投保民間醫療保險，並且由日本旅行社領隊陪同，徹底做好團員的行動管理，並確認身體狀況。 這些觀光客在入境時須提出切結書，承諾願意遵守包括戴口罩等在日本的一般防疫對策。

日本政府正研議6月重新開放外國觀光客入境，初期將先開放當地疫情風險低的國家或地區人士入境。

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