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腦炎奪命快到難防！鄭運鵬「目睹兒失去意識」　籲家長得隨時陪同

▲立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內兒童感染新冠肺炎後引起腦炎的病例持續上升，台大小兒科感染科主治醫師李秉穎指這情況類似24年前國內爆發的腸病毒71型。民進黨立委鄭運鵬27日透露兒子是當年腸病毒71型患者，曾經直接在他身邊失去意識。由於有此經驗，鄭運鵬呼籲，雖然小孩是肺炎確診，但請家長隨時陪同在身邊。

針對兒童染疫出現猛爆性腦炎，李秉穎26日提到，現在的狀況有點類似過去腸病毒71型流行的樣子，病毒在某些兒童身上，可能因體質關係，在感染呼吸道後，經過顱神經，直接連接到腦幹影響生命中樞，進而引起肺水腫、急性心臟衰竭等，大部分一兩天內就會死亡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則指，1998年有學者調查，約有12萬9106個有手足口症兒童，當時405人重症、78例死亡，致死率應是萬分之6。

對此，鄭運鵬27日早上在臉書表示，他的兒子是在6歲時為腸病毒71型重症案例；他兒子當年確診腸病毒時，典型症狀並不嚴重，在診所有開症狀治療用藥，病毒侵犯腦部時並不像其他案例上有特別症候。

鄭運鵬也說，兒子直接在他身邊失去意識，是他抱著去消防隊等救護車，當時他的感受是「快到來不及難過」，所幸經台大兒童醫院治療，兒子五天後健康出院。

依此經驗，鄭運鵬呼籲，雖然小孩是肺炎確診，但請家長隨時陪同在身邊。

蔡政府定調共存後，本土疫情已累計16起兒童重症病例中，當中7人死亡，重症中有7例出現腦炎。

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