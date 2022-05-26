南投+1004！新增3死皆有慢性病史　5／28起各衛生所可打兒童BNT

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1004例，截至5月25日累計確診人數12336例，居家隔離人數2061例，今日已解除隔離1039例，居家照護人數5966例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1004例。（圖／南投縣政府提供）

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縣府衛生局指出，中央疫情指揮中心最新公布死亡案例中，南投縣新增3例：一名集集鎮74歲老翁，有心臟病、高血壓、氣喘、腦中風病史；另一名是名間鄉63歲婦女，有高血壓、糖尿病心臟衰竭病史；還有一名草屯鎮61歲婦女，有高血壓、慢性肺疾病、帕金森氏症，3人共通點是皆罹患慢性疾病，全縣累計有9人身亡。

▲▼草屯鎮富功國小今天下午設置學校接種站，為學童施打BNT疫苗，28日於各鄉鎮市衛生所亦可施打。（圖／南投縣政府提供）

兒童BNT疫苗昨天開打後，今天下午繼續在草屯富功國小、虎山國小設置的學校接種站進行，預計接種224人；縣府教育處指出，安排從5月25日至6月10日陸續開打，由合約醫療院所提供接種服務，沒在校園接種，或滿5歲未入學兒童，後續可到合約醫療院所進行接種工作。

目前新冠肺炎合併兒童腦炎案例不多，但仍讓家長感到恐慌、引發BNT疫苗搶打潮，衛生局表示，本週六（28日）將針對設籍南投縣，就讀私立及鎮立幼兒園，且年齡在5歲以上，於13鄉鎮市衛生所提供兒童BNT疫苗注射服務，請家長帶著孩子，並攜帶健保卡及戶籍騰本前往接種。

衛生局強調，指揮中心分配原則是依各縣市5至11歲人口數約7成配送，已於24日配送南投縣8500劑，27日將再配送5000劑，後續視接種數量，預計於5月30日再配行送；國小兒童及學校附設幼兒園已依據縣府教育處指示造冊、填寫日程，安排在校進行注射，家長不用擔心打不到疫苗。

▲▼快篩陽病患由埔基醫院家醫科醫師陳楷琳進行遠距視訊看診，以及委託取藥情形。（圖／南投縣政府提供）

關於快篩陽性視訊診療方式，衛生局提醒，只要先電話詢問醫院，由醫護人員告知視訊方式、核對病患個人資料後，即可和醫師展開網路診療，經醫師確定病況並開立處方，再由親友代為到醫院或藥局領藥，醫療視訊單位請參考以下網址：https://www.ntshb.gov.tw/Default.aspx。