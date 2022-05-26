張善政狂吃閉門羹　鄭運鵬：不體貼黨內同志「難期待他體貼市民」

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政多次拜會議長邱奕勝，吃了閉門羹，邱奕勝主動釋出善意，26日約張善政上午在議會碰面。對此，被視為代表民進黨參選潛在人選的立委鄭運鵬受訪表示，「你終究要開歐洲車，為何不一開始就開？」一位不會體貼自己黨內同志的人，未來也很難期待他懂得體貼桃園市民的需要，國民黨以「空降」為由排斥台北市議員羅智強，最後還是找了張善政來空降「自打嘴巴」。

鄭運鵬今天上午受訪說，政黨政治即使內部再不愉快，禮貌會面是遲早的事情，只是國民黨突襲提名的做法對地方前輩太不禮貌，才搞得如此不愉快，任何人面對如此不被尊重的對待都會有情緒。

鄭運鵬諷刺說，張善政的行為就如廣告所講「你終究要開歐洲車，為何不一開始就開」，他在一開始接受國民黨主席朱立倫的邀請參選，在第一時間就該想到要尊重在地國民黨前輩，終究要做的禮貌拜會，為何不在提名前就去做呢？

鄭運鵬直言，一位不會體貼自己黨內同志的人，未來也很難期待他懂得體貼桃園市民的需要，這是最基本的做人處世問題，國民黨高官的高傲本性在一開始就露餡了，如果在1個月前就碰面，今天也不會鬧出這麼大風暴。

鄭運鵬並指，以一個觀察者角度看待國民黨，當初羅智強意志很堅定地要到桃園參選，國民黨以不歡迎外來空降理由來排斥他，最後又找一個張善政空降桃園，還是從更遠的花蓮來，這些都是國民黨自打嘴巴與不近人情地方，做到這種地步都是不必要的代價。