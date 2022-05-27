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社會 社會焦點 保障人權

人夫枕頭下挖出「生辰人偶」　嚇到逃家20年！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名人夫阿強（化名）與妻子小芊（化名）原本打算協議離婚，但他一時心軟沒有去辦理離婚登記，沒想到之後竟然在房間枕頭底下發現巫術人偶，上面還寫有他的生辰八字，嚇得逃離住家，這一走就是20年，後來想再聯繫妻子都沒有獲得回應，這才決定向法院訴請離婚，並於日前獲得桃園地院法官裁定准許。

▲草人,釘草人,詛咒,丑時參拜。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲阿強的二嫂曾發現，小芊會拿針對「寫有丈夫生辰」的草人猛刺。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

阿強在判決書中主張，和小芊婚後育有2子1女（現皆已成年），1998年間因為夫妻個性不合、感情不睦，於是簽立離婚協議書，但他惜情，當下沒有一同前往戶政事務所辦理離婚登記，之後兩人仍住在一起；然而，1999年至2000年間，他偶然在房間枕頭下發現一個巫術人偶，上面還寫有他的生辰八字，嚇得趕緊逃離住家，後來因為債務問題，住家遭法院拍賣，他只好搬去與長子同住。

阿強說，離家的這20年間，他每個月都會給小芊1萬至3萬元不等的生活費，除此之外，雙方沒有沒有任何交集，考量到夫妻倆已經分居多年，早已沒有婚姻的實質關係，對於他未履行同居一事，妻子也從未有任何挽回的具體作為，這段婚姻走到這個地步，雙方責任相當，因此他決定向法院訴請離婚。

阿強的二嫂也出庭證稱，阿強和小芊已經有20年沒有住在一起，有時小芊會打電話跟她聊天，忘記是在哪一年發生的事，「我小嬸（指小芊）可能信了一個什麼宗教，曾經在一個好像是草人的東西上寫阿強的生辰，並拿針一直刺草人的心臟，好像是要刺死草人，我也不懂這代表什麼意思」，而且雙方協議離婚的時候，小芊曾打電話向她說，希望阿強放她自由。

而小芊經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀聲明或陳述。桃園地院法官認為，阿強和小芊因為個性不合，早已簽立離婚協議書，只是未辦理登記，後來又發生巫術人偶事件，阿強雖然因心生恐懼離家，但仍會按月給付生活費，考量到夫妻倆已多年沒有互動，也互不關心，加上小芊在2次調解及2次辯論期日均未到場，也未提出書狀爭執，可見主觀上早已無意維持這段婚姻，最終裁定准許男方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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