人妻淪小三！甜寫性愛回憶錄：翻雲覆雨就因愛你　夫秒綠炸

▲台北人妻外遇已經有女朋友的同事，更用手機記事本記錄2人甜蜜出遊過程。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名人妻外遇已經有女朋友的黃姓男同事，以手機記事本記載：「食大閘蟹、龜吼漁港、金山芋圓王」、「行山、米粉湯、圓山步道」並把當天有沒有發生性行為也記下來，記事本洋洋灑灑寫下多達17次婚外情事實。被戴綠帽人夫在聽完妻子解釋外遇來龍去派後，決定對黃姓小王提告求償60萬元。

人夫阿義（化名）主張，他與妻子小琪（化名）結婚10餘年，2020年9月小琪受不了良心譴責提出離婚，2人好協議離婚，並同住在一起，但沒想到某天小琪卻向她坦承自己有婚外情，對象是公司擔任工程師黃姓同事，慘遭背叛的阿義痛苦萬分，決定告黃男。

黃男挨告後，小琪當證人於法院審理時，向法官證稱，黃男2018年開始就會找她去吃飯，在公司算是很好朋友，阿義也認識黃男，更會邀請黃男來家裡吃飯，直到2020年4月她與黃男去爬山，發生第一次性關係，才發展成婚外情關係，同年就發生2、3次，地點都在黃男北投家。

小琪難過指出，離婚後黃男都不理她，她那時心情很不好，常常會想不開，前夫時常安慰她，她感到相當自責，因此決定向阿義坦承婚外情過程，並在阿義請律師後，就把每次和黃男出遊記錄在手機記事本直接寫成自述表給律師。

▼人妻當小三更把外遇過程記錄下來。（圖／Pakutaso）

自述表清楚記載：「109年4月19日『行山《翠山步道、無名臭豆腐》』在黃男北投住家發生性行為、109年4月26日『行山《米粉湯、圓山步道》』發生性行為、109年5月2日『行山《關西石光步道》』沒發生性行為、109年5月30日『食大閘蟹、龜吼漁港、金山芋圓王』，北投住處發生性行為。

成小三的小琪更在2020年09年7月30日寫下『休息站、夜宿飯店』，她向法官解釋，當天她自己去爬山，下午傳LINE給黃男，但黃男卻表示他要去找女朋友，因此2人約吃晚餐，便在竹北交流道等，等不到只好自己開車回中壢服務區，直到晚上10點半，黃男才來找他，並把自己的車放中壢服務區，搭黃男車回台北去商旅過夜發生性行為。

黃男辯稱，2人只是同事，剛認識時，小琪就向他告白，但他考量同事情誼，一直保持同事關係，從未有超出同事往來分際，也無任何逾矩行為，更在今年向小琪嚴正表示拒絕，沒想到立刻被告，並且就小琪自述表記載的人、事、地均記憶清晰，如小說情節般鉅細靡遺，根本就是憑空捏造，請求免賠。

法官經查發現，小琪曾陪黃男到醫院泌尿科抽血檢驗，黃男也不爭執，而到泌尿科檢驗是個人極為私密醫療行為，若2人非有親密情誼、特殊原因，應不會向第三人揭露該事；且根據小琪在臉書發文表示「清晨甦醒，情不自禁的再次與你翻雲覆雨就因為愛你」等語，並附上男子照，經比對與黃男神韻極相像，加上小琪曾傳「我只是你生理需求的對象罷了，我很清楚」，黃男卻回「我從來沒這樣想」。

法官根據小琪提出相關證據，認2人確實有親密交往事實，故不採信黃男所辯，因此認定黃男侵害阿義配偶權，導致阿義深受精神上痛苦，認阿義請求60萬元精神慰撫金，尚嫌過高，18萬元為適當。