暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘遭軟禁10天痛毆硬上

▲北市恐怖丈夫不滿妻子要離婚甚至赴南部工作，竟恫嚇要斷妻腳筋硬上得逞。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

婚姻如恐怖片真實上演！北市人夫與妻子談離婚，並商討女兒監護權，期間人夫不滿妻要遠赴南部工作，竟出言恐嚇：「不要再去上班，那些人只是想上你，不然我會給你毀容、斷你腳筋」並持酒杯手掐脖子妻，更脫去內褲強行連結得逞。士林地院審結，依傷害罪處有期徒刑3月；又犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。

這對夫妻於2020年7月上旬因談論離婚，相約南港住處並商討女兒監護權，但期間人夫忍不住暴力，竟在同年7月3日以無法接受妻子小柔（化名）南下工作為由，徒手拉扯、強取小柔手機及包包，並將人拉到客廳，面目凶狠稱：「不要再去上班，那些人只是想上你，你就好好在家裡帶小孩，要不然我會給你毀容、斷你腳筋，你前途就毀了」等，還持酒杯作勢朝小柔丟，再徒手掐小柔脖子再次恐嚇：「相不相信我現在就打斷你的鼻樑」。

小柔心生畏懼手機遭丈夫拿走，無法求救，只好被軟禁在家。可惡的人夫趁小柔在廁所，以拳頭猛捶小柔胸口將小柔推撞石造浴池，導致小柔右肩挫傷、右臀瘀傷、右大腿紅腫、右膝瘀傷、左前臂挫傷等傷害。

人夫在軟禁小柔第10天清晨，突然性欲高漲，想硬上，但小柔已表示「不要」並以手拉住裙子、內褲，但丈夫仍強行將她壓在床上，脫去裙子、內褲，以生殖器插入陰道方式，性交得逞。

逞慾完的人夫中午外出，小柔負傷離家，立刻跑到警局報案，終於結束恐怖的日子。

法官審酌人夫不思理性解決問題，未尊重他人身體，僅為滿足一己私慾，竟使出強烈手段，嚴重欠缺對他人自主權及身體權尊重，對小柔身體及心理造成相當創傷，衡酌犯後始終否認犯行，迄今未與妻子和解並賠償損失，犯後態度不佳，考量目前無業，月收入約3萬多元，離婚後再婚，與前妻育有1名兒子，與小柔育有1名女兒，依傷害罪處有期徒刑3月；又犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。