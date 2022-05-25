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社會 社會焦點 保障人權

人夫外遇2女戶口多2兒　正宮查出「還有1娃」火大休夫

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子2007年前往越南工作並與妻子分居，7年後卻自行將戶籍遷出，從此未再返家居住。林妻一查才知道，原來丈夫在婚姻關係存續期間竟然外遇2名女子並生下3名子女，其中2個兒子已經被認領，讓她超級傻眼，考量到雙方分居超過10年，早已沒有夫妻之實，最終決定訴請離婚，日前也獲得桃園地院法官裁定准許，全案仍可上訴。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲林男外遇2名女子，並將妻子、女兒丟在台灣不管。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

林妻在判決書中主張，和丈夫是在1991年間結婚，婚後育有1名女兒，2007年時丈夫前往越南工作，夫妻倆因此分居兩地，沒想到2014年的時候丈夫突然自行將戶籍遷出夫妻共同戶籍地，之後就沒再返家居住。

林妻提到，丈夫在婚姻關係存續期間外遇2名越南籍女子，並在前往越南工作的隔年迎來第1個孩子，至今總共生下3名子女，其中長男和三男已被認領，登記在戶口之中；考量到夫妻倆至今已分居超過10年，這段期間丈夫對她毫無聞問，早已沒有夫妻之實，她也不想再忍了，因此決定向法院訴請離婚。

兩人的女兒也出庭證稱，爸爸在她國中三年級的時候就沒有住在家中，爸爸離家超過10年都沒有打過電話，也沒有回來探視家人，「我只知道他在越南工作，但是確切地址我不知道。」

對於妻女的控訴，林男經過合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述。

桃園地院法官調閱林男的出入境資料，發現他在2015年至2020年間多次出入境台灣，卻從未與妻子、女兒聯繫，加上林家的戶籍謄本上載明，他的確在2014年和2018年分別認領2名越南籍女子所生的2名孩子，另外1個沒有被認領的孩子，在其全戶戶籍資料中，登記的生父就是林男，這一切都與林妻主張「丈夫外遇生3子女」的說詞相符。

法官接著指出，林男與妻子分居超過10年，期間毫無聯繫，又外遇另外2名女子，並與她們生下3名子女，種種行為已違反婚姻應信守之忠誠義務，考量到雙方長期沒有任何情感交流，而且男方可歸責程度較重，最終裁定准許妻子的請求，判准離婚，全案仍可上訴。

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