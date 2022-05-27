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傳劉政鴻「納電話民調」強勢回鍋苗栗　國民黨回應了

記者黃翊婷／綜合報導

年底的苗栗縣長選戰，民進黨與時代力量的人選已經確定，但國民黨的人選仍懸而未決。近日民間流傳前苗栗縣長劉政鴻將代表國民黨強勢回歸參選，並將在今、明2天進行電話民調，不過，黨中央和地方黨部已雙雙否認。

▲▼前苗栗縣長劉政鴻。（圖／記者季相儒攝）

▲網傳劉政鴻將回歸參選苗栗縣長。（圖／ETtoday資料照）

國民黨迄今尚未確定苗栗縣長人選，外界認為，現任國民黨苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦，以及前縣長劉政鴻、前農田水利署苗栗管理處長謝福弘都有可能參選。根據地方人士分析，目前是支持鍾東錦的呼聲最高，他同時也被泛綠陣營列為頭號假想敵。

不過，近日苗栗地方網路社群流傳劉政鴻將代表國民黨強勢回歸參選，而且會在今、明2天（27、28日）晚間6點至9點進行「劉政鴻與徐定禎（民進黨苗栗縣長候選人）的電話對比式民調」，甚至還有劉政鴻本人的懇託錄音檔，掀起各界熱議。

對此，國民黨苗栗縣黨部代轉黨中央聲明，強調並未委託民調機構在27、28日進行苗栗縣長選舉相關的民意調查。

國民黨苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）

▲鍾東錦是國民黨目前呼聲最高的苗栗縣長人選。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦，下同）

鍾東錦26日也在臉書PO文表示，讓民意決定苗栗縣國民黨縣長參選人是理所當然的事，如今卻變成一場鬧劇，懸而不決的提名制度導致地方黨內同志裂痕不斷加深，讓他十分憂心。

至於網傳的劉政鴻電話民調訊息，鍾東錦坦言，不清楚為何只有2名候選人被列入民調，「但可喜的是至少把一半的權利還給了人民，只需把失去的另一半候選人補上即可，這樣才算是完整了民意的全貌。」

▼鍾東錦臉書全文。

國民黨苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）

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