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苗栗校園施打BNT6／1上路　學童5／25起可赴醫療院所接種

▲▼徐耀昌。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

▲苗栗縣場徐耀昌。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

記者黃資真／苗栗報導

苗栗縣今（26）日宣布高中以下遠距教學延長一週至6月2日，公私立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）得參考彈性辦理暫停實體課程，惟若有照顧需求學生仍可到校，高三、國三同學維持5月23日至畢業典禮前一天。

苗栗縣長徐耀昌表示，守護孩子們的健康是，首要任務，面對疫情發展，為有效控制防止蔓延，苗栗縣高中、國中、國小學校持續採線上遠距教學至至6月2日，並呼籲家長協助配合關注孩子在家學習狀況，一起努力「停課不停學」，目前也無學校提早放暑假的規劃。

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教育處指出，實施遠距教學期間，請學校依據「苗栗縣高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引」，以教師及學生居家或到校實際情況妥為規劃課程實施模式，各校依課程內容選擇同步或混成教學，請學校務必落實遠距教學品質管理，針對學童在家無人照顧、於家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課，學校會安排人力提供到校學生學習、照顧及用餐。

學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，讓學習權益不受暫停實體課程影響。此外，若期間適逢學校畢業考試仍維持紙筆測驗安排者，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理。

另外，入校施打BNT疫苗作業仍照原規劃，6月1日起陸續到校集中施打，依照排定期程，請學校務必通知學童返校施打，學童5月25日起亦可至各別醫療院所施打。

有關國中應屆畢業生升學部分，教育處表示，依據教育部最新函示，各入學管道各項招生作業，彈性採行線上、傳真、郵寄、電話或至現場等方式辦理，教育處也特別提醒請學生及家長，務必注意各入學委員會及各國中網站公告，升學相關問題可洽各學校承辦處室。

後續最新措施，將因應疫情發展及中央疫情指揮中心應變，相關訊息會即時公布於苗栗縣府網站。家長有任何問題可聯繫校方，也可撥打教育處專線037-559682。

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