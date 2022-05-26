陸肯德基「靠這隻鴨」賣雞　一鴨難求討論度暴增10倍

記者任以芳／綜合報導

日本任天堂《寶可夢》之一卡通角色可達鴨，徹底在大陸爆紅經典IP。大陸肯德基與寶可夢合作，推出可達鴨音樂盒、皮卡丘郊遊水壺和皮卡丘八音盒3款超大玩具。光是可達鴨詢問度飆升十倍，讓業績下滑肯德基有加分效果。

綜合陸媒報導指出，肯德基推出多款六一兒童套餐，價格在59到109元人（單位：人民幣，同下）不等，換算250到450元台幣上下。消費者只要任買其中一個套餐就能隨機獲得一款寶可夢聯名玩具，分別有可達鴨音樂盒、皮卡丘水壺以及皮卡丘音樂盒。

▲可達鴨二手市場也很活躍 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

其中，可達鴨憨樣，再加上魔性的音樂，以及雙手搖擺下留給網友創作的空間，將可達鴨推向了頂流之座。發售短短兩三天，多地肯德基門店就貼出「可達鴨沒有啦、沒有啦」等類似的提示牌。

報導指出，不少網友致電肯德基時收到的第一句招呼是，「你好肯德基，沒有可達鴨了。」另外，二手平台上加價轉賣可達鴨的現象隨處可見。比如，可達鴨音樂盒少則60到100元，甚至賣到1200元。除了前陣子冰墩墩搶購景象，二手拍賣可達鴨也爆紅。

百度指數發現，可達鴨23日在百度指數猛漲至64359，同期的皮卡丘僅有6932，前者的討論熱度是後者的10倍左右。由於近年肯德基的熱度在慢慢消褪。雖然仍是西式快餐品牌中「佼佼者」，吸引力卻遠不如從前。最新季報數據顯示，2022年一季度，百勝中國整體系統銷售額同比下降4%，肯德基下降4%；同店銷售額同期下降8%，肯德基下降9%。

「靠鴨賣雞」行銷策略，大陸不少分析人士認為，可達鴨火爆的背後不僅是肯德基IP聯名的一次成功，也是肯德基急於扭轉受疫情影響下業績的表現。

▼ 近期大陸網友針對可達鴨討論度超越皮卡丘 。（圖／翻攝 澎湃新聞）