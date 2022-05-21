不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

▲肯德基宣布與蛋撻劃分界線。（圖／翻攝肯德基官方粉絲團）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《肯德基重大聲明！ 「正式與蛋撻劃分界線」》，自從肯德基18日在官方臉書公告「我們將與蛋撻劃分界線」，並表示會在23號舉行說明。期間，網友們紛紛瘋猜到底發生什麼事，也擔心真的再也吃不到蛋撻，不少人爆吃一波。就有員工揭穿真相，拜託大家別再一窩蜂排隊了。

據《NOWnews》報導，一位肯德基員工受訪時直呼，蛋撻根本沒有要停賣，只是換成另一種形式銷售，接著苦笑道，很多人擔心是不是真的不賣，就跑來想吃「最後的蛋撻」，也順便詢問結果。所以自從官方發布消息後，原本一天烤500顆蛋撻已經很多了，最近每天都1000顆起跳，還有一天就烤了1700多顆的，讓他不禁爆料，蛋撻真的不會吃不到，如果大家一窩蜂搶購才會造成買斷。

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不過，本站19日曾報導《肯德基切割蛋撻！ 他點開熊貓外送「見1幕」驚：被暴雷了》，有網友發現，在外送平台Foodpanda上，看到「肯德基蛋塔點心專賣店（台北台大店）」，認為肯德基可能是要另外成立蛋撻專賣店。

對此，foodpanda則表示，「肯德基蛋塔專賣店已經在foodpanda上架約2個月，對於5月23日的蛋塔劃分界線計畫，foodpanda也和所有網友一樣引頸期盼。」而肯德基則發聲明，「謝謝大家對肯德基的關愛，此次為肯德基年度重大說明，與外送平台現有銷售內容無相關性，詳細內容將於5月23日『肯德基品牌說明會』中佈達。」