蛋撻迷放心了！肯德基宣告加入甜點戰場　首發「莓果奶酥撻」曝光

▲蛋撻迷放心了！肯德基宣告加入甜點戰場，首發推「莓果奶酥撻」曝光。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

蛋撻迷可以放心了！肯德基日前在臉書宣告「將與蛋撻劃分界線」引發網友暴動，今（23）日舉行說明會表示，不是不賣蛋撻，蛋撻還在「但這次真的不是蛋撻，而是要將肯德基年度最受矚目代表作『K-Desert頂級甜選』正式介紹給大家」，象徵未來肯德基加入甜點領域，首發推出「莓果奶酥撻」搶先曝光。

▲肯德基加入甜點戰場，成立「K-Desert頂級甜選」，首發推「莓果奶酥撻」曝光。（圖／記者林育綾攝）

肯德基日前表示，由於曾經被網友激推一致認同「肯德基是被炸雞耽誤的蛋撻店」，因此將首度大動作發表聲明，今舉行「革命性說明」，誓言「從此之後不再只是被蛋撻耽誤！」一度引發網友暴動，以為肯德基不賣蛋撻，造成一波蛋撻搶購潮。

▲肯德基宣布，打造甜點新路線「K-Desert頂級甜選」，首發推出「莓果奶酥撻」。（圖／記者林育綾攝）

今日肯德基宣布，打造甜點新路線「K-Desert頂級甜選」，首發推出「莓果奶酥撻」，業者強調，這不是蛋撻，而是以深受歡迎的肯德基獨家經典手工捏製163層酥脆葡式蛋撻殼，注入精心熬煮的香草卡士達，加上嚴選自美國100%天然鮮凍蔓越莓，覆蓋嚴選自比利時珍珠糖製成的奶酥，一口咬下，享受多層次口感驚喜，5月24日起全台178間門市限定販售。

▲▼肯德基加入甜點戰場，成立新品牌K-Desert頂級甜選，首發推出「莓果奶酥撻」搶先曝光。（圖／記者林育綾攝）