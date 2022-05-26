「法院認證渣男小三」替學生出頭開嗆牙醫　師挨告判拘20天

▲老師想幫學生出口氣、在臉書上指名道姓公開嗆其偷吃渣夫與小三，遭法院依誹謗罪判拘役20日。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

一名余姓老師因看不慣學生的牙醫老公在外偷吃小三，在學生的臉書貼文下Hashtag牙醫與小三本名，並留言「坐等法院認證的渣男小三」，想替學生出口怨氣，但此舉被對方女子報警提告，台中地院近日依照妨害名譽，判余姓老師拘役20日，可易科罰金。

根據判決書，余姓老師得知一名與她要好的學生，她的牙醫老公外遇偷吃，正義感油然而生，2021年7月21日在學生臉書貼文下方留言，「但我相信『多行不義必自斃』！絕對要千倍奉還！坐等法院認證的渣男小三，這標籤一輩子撕不掉的」，並以標籤功能指名道姓出牙醫與小三本名，被標註的女子不甘公開被指稱為「小三」，蒐證提告。

余女向警方坦承，這段留言確實是她寫的，但否認有散布文字誹謗的罪行，她堅持她是陳述事實，且也不知道那是公開貼文。

但從被指涉女子提出的截圖中，發現臉書貼文右方的「地球」圖案，表示任何臉書用戶都可以看見，不限於發文者的好友，法院認為經修法後通姦行為已不受刑法處罰，況介入其他人之婚姻，僅對被侵害配偶權者負損害賠償責任、與道德上譴責而已，對於外人與公共利益沒什麼關係，以損毀名譽的方式散布文字，即屬誹謗，因此判余姓老師犯妨害名譽，處拘役20日，可易科罰金1千折算一日，可上訴。