與人夫互傳自慰影片　小三辯「密友關係沒上床」判賠30萬

▲呂姓女子傳自慰影片給已婚沈姓男同事被正宮抓包，挨告堅稱被沈男勾起情慾而擦槍走火，不能都怪她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名在電視台工作的沈姓男子，3年前和呂姓女同事偷情被妻子抓包，他保證會跟呂女斷絕往來，結果不到一年，沈男與呂女互傳自慰影片又穿幫，正宮怒告呂女求償精神慰撫100萬元，呂女辯稱被沈男挑逗情慾而擦槍走火，以為對方會離婚，所以繼續保持「親密好友關係」，但2人並沒睡過，台北地院審理認為縱無肌膚之親，呂女本案行為已超出一般人容忍範圍，判她須賠30萬元，可上訴。

判決指出，本案正宮跟丈夫在不同的知名電視台工作，2人結婚近10年、育有2子，正宮早在2019年11月間，接獲線民密報得知沈男與呂女有曖昧，沈男被妻子拷問後招認跟呂女上過床，保證從此跟呂女斷絕聯絡。

正宮受丈夫的出軌行徑打擊，求助精神科醫師多次治療，仍無法完全揮去負面情緒，不料隔年（2020年）10月間，她意外發現呂女竟多次自拍自慰影片傳給沈男，而沈男不但食言、背地裡跟呂女繼續往來，甚至也自拍猥褻畫面傳給呂女。

▲呂姓女子傳自慰影片給已婚沈姓男同事被正宮抓包，挨告堅稱被沈男勾起情慾而擦槍走火，不能都怪她。（示意圖／取自免費圖庫unsplash、pixabay）

正宮怒告呂女破壞她的婚姻圓滿安全與幸福，使她深陷精神痛苦，她更指呂女跟沈男肯定又上床，要求呂女賠償精神慰撫100萬元。

呂女辯稱從沒跟沈男嘿咻過，2019年她突然收到正宮傳訊息責備她「睡了我老公」，覺得很莫名其妙，跟沈男反映後，沈男說會安撫正宮並早已準備協議離婚，她相信沈男的承諾，繼續保持「親密好友關係」，後來沈男先多次傳自慰影片給她看，勾起她的情慾，也自拍私密影片傳給沈男。

呂女堅稱沈男利用聊天內容一再挑逗，加上影片催化，她被撩得擦槍走火，但不能把所有過錯都怪在她頭上，請求免賠。

法官審理認為，欠缺證據證明呂女和沈男發生性行為，但呂女明知沈男是有婦之夫，且社會大眾多半認為除非是配偶或交往甚密的情侶，否則不會傳送自慰影片給對方，更不會跟已婚者發展這種互傳私密影片的「密友關係」。

法官指呂女本案行為超過一般社會大眾所能容忍的範圍，且已破壞婚姻共同生活的圓滿安全與幸福，屬於以違背善良風俗損害他人權益的舉動，衡量呂女和正宮年薪各約100萬元，判呂女應賠償30萬元，至於呂女主張沈男也有錯，法官認為呂女須自己跟沈男喬分擔賠償比例。本案還可上訴。