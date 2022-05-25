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天道盟大哥遭擊殺　藏鏡人都推給「戴戴」否認付500萬買凶

▲▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（圖／記者陳豐德攝）

▲槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇，士林地院5月5日裁定延長羈押至今。（資料圖／記者陳豐德攝）

記者黃宥寧／台北報導

天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章，去年遭槍手蔡易昇槍擊身亡，檢警查出是天鳴會大哥李宗漢指使魏姓小弟帶槍手去認人，並允諾事成可獲得500萬報酬，但李僅支付170萬給槍手胞妹，未實付說好的「安家費」，慘遭蔡易昇咬出，被依殺人罪、洗錢防制法起訴。士林地院今（25日）開庭，李宗漢否認教唆殺人，僅認洗錢罪。

25日法院首次開庭，55歲李宗漢從看守所被提解。他否認教唆殺殺人，僅承認洗錢罪。法官問他去年2月17日與蔡易昇（42歲）約公園見面，是要溝通什麼？他解釋，有個叫「戴戴」的要出200萬教訓林文章，所以才問蔡易昇要不要去做，蔡也回他說「過去被林文章欺負過願意去做」但嫌錢太少，因此他向蔡表示「會再去問（戴戴）看看」，至於報酬500萬也忘記是誰說的了。

李宗漢稱，後來問「戴戴」叫蔡易昇去教訓如何？但「戴戴」認為蔡易昇沒那個膽，而且看起來有在嗑藥，感覺不妥。李則承認有叫小弟魏義騰帶蔡易昇去認林文章住處，因為魏義騰的姪子是林文章的乾兒子，他自己不會用電腦，所以就叫魏義騰去做事。

▼警方從蔡易昇胞妹家搜索現金。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 李宗漢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

法官問「在你的認知中，是要用手什麼手段去教訓林文章？」，蔡則回，「易昇既然要賺這筆錢，就要自己去處理，印象中我沒叫他去開槍」，更沒說要用這種方式教訓，甚至也跟他說如果在3月底沒做就不要處理，因為4月他的公司要搬去八里，要標機場工程，所以才特別交代蔡「沒處理就算不然很麻煩」。

事發當天他在八里收到友人傳的LINE，才知道蔡易昇去開槍，之後他就聯繫「戴戴」，跟他說「事情到這地步了」，「戴戴」才用塑膠袋裝錢交給他，他當時交給蔡易昇胞妹也不知道裡面裝的是170萬現金；李更強調，「戴戴」給了170萬後就消失，之後拿3萬給蔡易昇胞妹也是自掏腰包。

▼檢警經長期蒐證將擊斃天道盟濟公會分會長「八哥」李宗漢逮捕。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 李宗漢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李宗漢聘2名律師替他辯護，律師辯護意旨，他與林文章無仇恨，純粹只是幫「戴戴」找蔡易昇去教訓林文章，更交代如無法在3月底找到林文章，此事就作罷，因此被告沒有教唆殺人行為，只有教唆傷害事實。

法官點出爭點，李宗漢教唆蔡易昇教訓林文章內容為何，是基於教唆殺人之不確定或教唆害之故意，而委請蔡易昇前往對林文章動手，然而起訴檢察官則認為李宗漢可預見林文章死亡。

李宗漢律師希望傳喚蔡易昇、魏義騰、蔡易昇胞妹證人到庭交互詰問，釐清李宗漢與3人溝通的內容，蒞庭檢察官也聲請傳喚3人，且進行隔離訊問。全案候核辦。

去年4月12日60歲林文章在住家外遭槍手蔡易昇近距離射殺身亡，檢警深入追查發現，暱稱「戴戴」與林文章因不祥仇怨而生殺機，便囑託天道盟天鳴會會長「漢哥」李宗漢（55歲）尋找作案槍手。李叫不知情手下幹部魏義騰協助，找上與八里地區無任何地緣關係又急需錢的蔡易昇，雙方並在去年2月17日約在淡水區某公園見面。

▼「八哥」遭開2槍亡，槍手蔡易昇循「館長模式」投案。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼ 八里天道盟高層「八哥」遭開2槍命危！槍手循「館長模式」投案。（圖／記者陳豐德翻攝）

「戴戴」與李宗漢得知林文章死亡後，透過蔡易昇友人聯繫上他唯一親屬妹妹，約蔡妹在同年8月淡水某寺廟拜拜，此時，李宗漢親自出面，當場向蔡妹表示自己是蔡易昇朋友，承諾蔡易昇將給付500萬，並當場交付50萬現金，尾款則分期每月見面交付，以此方式移轉蔡易昇殺人不法所得，隱匿此不法所得就是來自「戴戴」。

今年3月士林地檢署根據扣案手機、蔡易昇「緊張高點」測謊鑑定、蔡姓胞妹銀行帳戶、律見筆記等，依教唆殺人罪、洗錢防制法第2條第1款、同條第2款等罪將李宗漢起訴；魏義騰則依幫助殺人罪嫌起訴；蔡妹則依洗錢防制法中，收受、持有或使用他人之特定犯罪所得等起訴。

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