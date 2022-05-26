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她玩遊樂設施遭高速甩飛！鼻子撞斷全身血　額頭慘縫數十針

▲▼梅莉莎（Melissa Hunter）到土耳其玩時遭遊樂設施甩出，鼻子骨折、額頭縫了數十針。（圖／翻攝自推特）

▲梅莉莎遭遊樂設施甩出，鼻子骨折、額頭縫了數十針。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子日前跟朋友一起到土耳其度假時，到旅館附近的遊樂園設施遊玩，結果她在搭乘一項以約時速80公里旋轉的設施時，竟直接被拋飛，整個人撞在金屬桿上渾身是血，最後額頭縫了數十針，連鼻子都被撞斷。

現年35歲的梅莉莎（Melissa Hunter）和朋友到土耳其旅行時，在退房前決定到飯店後方的遊樂設施玩，當時她們坐上一個叫做「waltzer」的遊樂設施，當遊客坐進輪盤狀的設施裡面後，設施就會以約時速80公里的速度，開始高速旋轉。

梅莉莎回憶，由於重力的關係，她坐在外側，而坐在內側的朋友則一直被甩向她，用力地壓在她身上，「第一輪結束後，操作員又看了看我們，然後笑了一下，設施又開始運作，這時整個設施往後旋轉，我不停尖叫，對著朋友說『我快不能呼吸了』，朋友努力想要把自己拉回內側，但完全沒辦法。」

結果就在這一瞬間，梅莉莎突然被高速甩了出去，整個人撞在設施的金屬桿上，完全失去意識。據她朋友所說，梅莉莎渾身都是血，鼻子也被撞斷，四肢都有傷口，當下還以為她已經死了。

所幸後來梅莉莎頭部縫了數十針後，整體復原情況良好，但她也說，完全無法想像自己有多幸運，「如果被甩出去的是個孩子，那個孩子根本不可能活下來。」

 

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