公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

▲男子被美國鬥牛犬咬死，媳婦認為狗不是故意的。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國62歲男子瓊斯(Keven Jones)近來幫兒子照顧寵物犬時，被對方所養的美國鬥牛犬餅乾(Cookie)攻擊咬死。目睹事件的媳婦傷心表示，她走進房間發現瓊斯被咬傷，立即命令寵物犬離開，滿身是血的瓊斯臨死前緊緊抓住她的肩膀，後來便嚥下最後一口氣。

事件23日發生在威爾斯東北部雷克斯漢姆(Wrexham)家中。28歲媳婦香奈兒(Chanel Fong)表示，因為丈夫人在倫敦，所以公公才會來他們家幫忙照顧寵物，當天上午11時20分她正準備要出門時，突然聽到人在廚房的瓊斯大吼叫狗離開，她走進廚房發現瓊斯被攻擊。

香奈兒當下立即叫救護車，並依醫護人員指示急救，然而醫護人員7分鐘抵達後，搶救45分鐘人仍被宣告身亡，「公公抓著我的肩膀時，突然告訴我他要死了，我說不會的並且拼命急救，過程雖然只有7分鐘卻像1小時一樣漫長」。

香奈兒傷心表示，「這是我最糟的一天，我被迫看著我最愛的2個男人死去，無法擺脫雙手沾滿公公鮮血的感覺，也忘不掉餅乾的哭聲」。由於當下她命令寵物退下時寵物有乖乖照做，所以認為餅乾並不是故意要取走瓊斯性命，「牠還是隻小狗，很喜歡和人一起玩，可能只是玩得太粗暴了」。

警方表示，瓊斯因為被狗咬傷引發心臟驟停，雖然醫護人員已經盡最大努力，仍無法挽回性命，涉案的美國鬥牛犬已被當局安樂死，其他寵物犬則暫時交由警方檢查，案件正在調查中