養母狠殺13個月大男嬰！　狂哭不止「頭猛撞沙發」摔地致命

▲男嬰出生13個月就被養母虐待致死。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名年僅13個月大的男嬰在家中失去意識,他的養母報警表示,孩子是不小心摔下沙發,但醫護人員完全不相信,因為孩子頭部有遭受猛烈撞擊的跡象,最後養母也坦承,這個孩子還在審核收養程序中,但孩子不停哭鬧她控制不住,才會失手毆打導致男嬰身亡。

根據BBC報導,死亡時年僅13個月大的柯基爾(Leiland-James Corkill)在2019年12月21日出生後2天,就被安置到寄養家庭,他的第一個養母戴伊(Charlotte Day)照顧他到8個月大,當時柯基爾患有小腸道狹窄的問題,但開刀後一切恢復良好。

到了2020年5月,來自坎布里亞郡(Cumbria)的卡塞爾(Castle)夫婦史考特(Scott)和勞拉(Scott)完成了收養訪談、培訓,他們的家人和朋友也都通過了審查,正式在2020年8月接柯基爾回家,原以為柯基爾終於遇到能照顧他一輩子的家人,沒想到卻是讓他短暫的生命劃下句點。

在工廠上夜班的史考特說,勞拉常常傳簡訊跟他說,柯基爾常常不停哭泣,「我覺得他不喜歡我們。」而且勞拉還會用皮帶打他,並稱她是按照父母過去的教育方式來照顧孩子。由於卡塞爾夫婦的收養程序仍在審核中,所以社工也意識到了問題。

社工表示,他們在2020年11月注意到,勞拉似乎並不喜歡柯基爾,而且在12月出現憂鬱症傾向,但他們沒有在柯基爾身上發現任何虐待痕跡。卡塞爾夫婦在法院向陪審團表示,雖然和孩子有快樂的時光,但那段時間每向前一步,就會再後退兩步,他們討論過終止收養,可是家人們都很愛柯基爾。

在這段時間裡,勞拉依舊會傳簡訊告訴丈夫,抱怨無法應付孩子,並說自己沒有虐待柯基爾,是孩子自己毀了一切。到了2021年1月6日,當天早上6時左右,史考特下班回家戴上眼罩跟耳塞準備睡覺,結果不到兩個小時後就被勞拉搖醒,她抱著孩子的屍體說,孩子從沙發上摔下來,已經失去意識,呼吸逐漸變慢。

而柯基爾立刻被送往兒童醫院急救,而醫生並不相信「從沙發上摔下來」的說法。根據x光照顯示,柯基爾的腦部有大面積受傷、腫脹和出血,最後年僅13個月大的柯基爾在2021年1月7日下午宣告死亡。

