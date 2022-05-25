　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猴痘病程變化曝光！初期症狀和新冠超像　患者7天後仍具傳染力

▲▼猴痘症狀。（圖／翻攝自UKHSA官網）

▲英國衛生當局公開猴痘的病程變化。（圖／翻攝自UKHSA官網）

記者葉睿涵／編譯

英國自5月7日首次出現猴痘病例以來，確診數就不斷上漲，截至當地23日，病例總數已累積達71宗。英國衛生與安全局（UKHSA）最近發布一組照片，揭示患者在感染猴痘後的病程變化，敦促人們對猴痘病毒的跡象保持警惕。

據《太陽報》報導，患者在接觸猴痘病毒初期，一開始會出現發燒、頭痛、肌肉和背部疼痛、發冷等與流感和新冠相似的症狀；但在發病後的1到3天，則會出現皮膚瘙癢，並在臉部、手掌和腳底長出伴隨疼痛感，看起來像是水痘，內含透明液體的囊泡（見首圖圖A）

數日後，囊泡會逐漸蔓延至身體其他部位，而一開始看似無害的紅疹也會慢慢長成巨大的膿疱，甚至還有可能出現在口腔內部、生殖器和眼睛內壁。這些膿疱看起來像是青春痘一樣（見首圖圖B），呈圓形、凸起狀，內含黃色膿液。

膿疱會在病發第3天發展成隆起的丘疹（見首圖圖C），紅疹的中心也會慢慢凹陷，直至5到7天後開始結痂（見首圖圖D至圖F）。UKHSA指出，猴痘的病程變化非常大，不一定沿著相同的時間發展，但需要注意的是，患者在所有痂都脫落前仍具傳染性，而且脫下來的痂也可能含有傳染性病毒物質。

原本只流行於中、西非熱帶地區和農村雨林的猴痘如今已逐漸在猴痘不流行的國家開始蔓延開來，導致歐洲和美洲共有17國出現猴痘病例，就連中東的以色列和阿拉伯聯合大公國（阿聯酋，UAE）衛生部門也通報出現首宗猴痘病例。

 

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
虎航日韓套票搶光！　官網當機改「延長銷售時間」
連101都輸它！　全台最夯Google地點「第1名傻眼了」
醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」！　求3件事：快撐不住
快訊／台中高中以下提早放暑假？　盧秀燕回應
台64線BMW撞爛變形！　2男交疊「1人多處骨折慘死」
天虹科技副總撞死騎士！警高官陪作筆錄　家屬被問：有無自殺傾向
LIVE／暑假提前?雙北準備情況曝光　教團要教育部別踢皮球
快訊／震驚！遭客運輾斃男大生　竟是「無腿泳士」陳亮達
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

廢棄空屋傳悽慘叫聲　男意外發現失蹤女慘成性奴「鐵鍊囚禁」5天

美研究：新冠染疫康復者血栓風險多1倍

猴痘病程變化曝光！初期症狀和新冠超像　患者7天後仍具傳染力

美國最新解密情報：俄羅斯有效封鎖烏克蘭海上貿易

Omicron亞變種「BA.2.12.1」崛起成美國主流毒株　占近6成新病例

1／4長者染疫後有「長期後遺症」！腦霧、麻木恐持續1年多

科學家：猴痘疫情多年來等著爆發　天花疫苗停打40年免疫力狂跌

男打開詭異塑膠袋發現「爆頭嬰屍」嚇壞　剛出生被狠媽扔下2樓！

墨西哥15蒙面人闖飯店「瘋狂掃射」　猛轟50多槍至少11死

出生被宣判死胎！女嬰下葬1小時神奇復活　爸挖墳嚇壞：她在哭

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

廢棄空屋傳悽慘叫聲　男意外發現失蹤女慘成性奴「鐵鍊囚禁」5天

美研究：新冠染疫康復者血栓風險多1倍

猴痘病程變化曝光！初期症狀和新冠超像　患者7天後仍具傳染力

美國最新解密情報：俄羅斯有效封鎖烏克蘭海上貿易

Omicron亞變種「BA.2.12.1」崛起成美國主流毒株　占近6成新病例

1／4長者染疫後有「長期後遺症」！腦霧、麻木恐持續1年多

科學家：猴痘疫情多年來等著爆發　天花疫苗停打40年免疫力狂跌

男打開詭異塑膠袋發現「爆頭嬰屍」嚇壞　剛出生被狠媽扔下2樓！

墨西哥15蒙面人闖飯店「瘋狂掃射」　猛轟50多槍至少11死

出生被宣判死胎！女嬰下葬1小時神奇復活　爸挖墳嚇壞：她在哭

無法完成的約定！　林志祥遺憾等不到陸教練

拉文左膝手術順利　公牛一哥是湖人的「大粉絲」

端午節超萌貼圖來了！LINE「4款限時免費下載」

蔡康永人生金句：伴侣不必是你最好的朋友，分手就不怕遭受雙重損失

太想出國！虎航日韓套票搶光了　官網當機改「延長銷售時間」

6歲立志幫阿嬤換機車！無腿泳士陳亮達車禍亡　校方將頒畢業證書

阿肥跌出窗外失蹤！媽車禍重傷「請流浪貓幫忙」　開門見奇蹟一幕

開發金股東會紀念品「故宮碗」太搶手！　網炒天價「6入快700」

心肌梗塞胸痛不當回事　男工作時倒地送醫...低溫療法搶命

陳緯勝／那一年，我們一起跳的毽子操

國際熱門新聞

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　槍手僅18歲

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

馬力波殘骸挖出200遺體　家屬被逼嫁禍烏軍

德州18歲槍手長相曝！　IG預告犯案內容流出

周文偉娶望族妻人生好順遂　留美高材生一個原因淪流浪教授

德州槍手身份曝！　疑殺阿嬤再闖校園屠殺15師生

60條蛇竄出地板　男崩潰發現75顆蛋

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見那一根激憤狂毆

陳時中登英國大報：WHO完整納入台灣能讓各國受益

中國外交部緊急約見「日本駐華公使」

更多熱門

相關新聞

科學家：猴痘疫情多年來等著爆發

科學家：猴痘疫情多年來等著爆發

猴痘疫情蔓延至少16國，累計近300起確診或疑似病例。《衛報》指出，世界衛生組織（WHO）1980年宣布天花病毒完全根除前，多數國家已經逐漸減少常規性的天花疫苗接種，40多年後的現在，具免疫力人群比例大幅降低。巴黎巴斯德研究院（Pasteur Institute）研究員布雷班（Dr Romulus Breban）更直言，「這個疫情真的在等著爆發。」

陳時中登英國大報：WHO完整納入台灣能讓各國受益

陳時中登英國大報：WHO完整納入台灣能讓各國受益

阿聯酋現首例猴痘確診！　丹麥提供密切接觸者疫苗

阿聯酋現首例猴痘確診！　丹麥提供密切接觸者疫苗

WHO稱猴痘疫情可控　德國速訂4萬劑疫苗

WHO稱猴痘疫情可控　德國速訂4萬劑疫苗

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

關鍵字：

猴痘英國UKHSA

讀者迴響

熱門新聞

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面