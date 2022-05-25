猴痘病程變化曝光！初期症狀和新冠超像　患者7天後仍具傳染力

▲英國衛生當局公開猴痘的病程變化。（圖／翻攝自UKHSA官網）

記者葉睿涵／編譯

英國自5月7日首次出現猴痘病例以來，確診數就不斷上漲，截至當地23日，病例總數已累積達71宗。英國衛生與安全局（UKHSA）最近發布一組照片，揭示患者在感染猴痘後的病程變化，敦促人們對猴痘病毒的跡象保持警惕。

據《太陽報》報導，患者在接觸猴痘病毒初期，一開始會出現發燒、頭痛、肌肉和背部疼痛、發冷等與流感和新冠相似的症狀；但在發病後的1到3天，則會出現皮膚瘙癢，並在臉部、手掌和腳底長出伴隨疼痛感，看起來像是水痘，內含透明液體的囊泡（見首圖圖A）。

數日後，囊泡會逐漸蔓延至身體其他部位，而一開始看似無害的紅疹也會慢慢長成巨大的膿疱，甚至還有可能出現在口腔內部、生殖器和眼睛內壁。這些膿疱看起來像是青春痘一樣（見首圖圖B），呈圓形、凸起狀，內含黃色膿液。

膿疱會在病發第3天發展成隆起的丘疹（見首圖圖C），紅疹的中心也會慢慢凹陷，直至5到7天後開始結痂（見首圖圖D至圖F）。UKHSA指出，猴痘的病程變化非常大，不一定沿著相同的時間發展，但需要注意的是，患者在所有痂都脫落前仍具傳染性，而且脫下來的痂也可能含有傳染性病毒物質。

原本只流行於中、西非熱帶地區和農村雨林的猴痘如今已逐漸在猴痘不流行的國家開始蔓延開來，導致歐洲和美洲共有17國出現猴痘病例，就連中東的以色列和阿拉伯聯合大公國（阿聯酋，UAE）衛生部門也通報出現首宗猴痘病例。