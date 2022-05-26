苗+1700！篩檢站及大醫院轉型　提供一站式診療「得來速」服務



▲苗縣4大篩檢站及6大醫院即日起提供一站式診療「得來速」服務。（圖／苗栗縣政府提供，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣今(26日)新增新冠肺炎本土確診1,700例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見。衛生局表示，配合中央防疫政策，即日起使用家用快篩檢測陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，即可研判為確定病例。

衛生局說明，因應「快篩陽性即確診」政策，社區篩檢站及醫院採檢也將配合轉型，苗栗縣包括6家醫院及4個社區篩檢站（如附圖），從今日起提供診斷評估、診療、開立藥物等一站式診療「得來速」服務，民眾快篩陽即可透過視訊或現場醫療、並領取藥物，以利早期診斷、早期用藥、預防重症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲最新快篩陽流程。



▲提供快篩陽得來速服務醫療單位。

快篩陽性民眾除了至一站式服務站就醫外，亦可透過基層診所視訊診療，衛生局媒合基層診所加入視訊診療服務，目前視訊診療診所有86家（如附圖），其中西醫54家（可確認診斷通報及開立抗病毒藥物）、中醫32家（可開立清冠一號）；民眾可上衛生局官網COVID-19疫情防治專區，「快篩＝確診」頁面點入可看到視訊診療相關程序及名單，民眾自由選取離家近一點的或平日習慣就醫的診所，再由親友代為領取藥物。

為鼓勵長者完全接種疫苗，65歲以上長者及55歲以上原住民，6月底前施打新冠疫苗(1-4劑)，均可500元超商禮劵，並加碼每人發送2劑快篩試劑；獲中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑2520劑，於今日配發至各衛生所配合執行。

▲▼相關快篩陽診療資訊。



《》【】「」▲ ▼◄ ►．，。！？…… ── ／

►竹東人不用排隊搶快篩了 公所霸氣撥5千萬預算：1人發5劑

►老司機驚爆酒店妹確診還上班！他秒縮退訂怒檢舉 稽查結果出爐



►天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄 警還代發聲明



►死亡車禍問家屬自殺傾向是SOP？分局長還原天虹副總警訊筆錄過程