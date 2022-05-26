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大陸 大陸焦點 特派現場

陸疫情衝擊航空業　政府補貼一小時最高10萬元

▲上海浦東機場工作人員確診，相關地區防疫升級。（圖／CFP）

▲大陸多省爆發疫情，航空業運量大減。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情嚴重衝擊航空業，陸財政部、民航局26日宣布，對每週內日均國內客運航班量低於或等於4500班（保持安全運行最低飛行航班數）時，啟動財政補貼，並設定最高虧損額補貼標准上限為每小時2.4萬元人民幣（約10.6萬元新台幣），實施期限為5月21日至7月20日。

根據大陸官方發出的通知，補貼對象和範圍除了實際運行的每週內日均國內客運航班量未超過保持安全運行最低飛行航班數外，還包括每週每條航段平均客座率未超過75%，航班實際收入無法覆蓋變動成本。其中，經停航班按每條航段起飛港分別核算，多家運輸航空公司共飛同一航段，按各公司該航段周平均客座率計算。

▲上海浦東機場防疫人員。（圖／CFP）

補貼資金方面，通知提到，由中央和地方財政共同承擔，其中，中央財政對東部、中部、西部地區分別補助65%、70%、80%，東部、中部、西部地區地方財政分別承擔35%、30%、20%。

通知也特別指出，此次階段性財政補貼為夯實民航安全基礎，以保最低運行航班量和保安全飛行為目標。

大陸4月航空運輸市場受到嚴重衝擊。以三大航為例，國航、南航4月客運運力同比下降均超七成，環比下降超三成。旅客周轉量同比下降超八成，環比下降超四成。而東航4月客運運力投入和旅客周轉量同比下降近九成，環比下降均超六成。三大航客座率均低於60%，同比下降近兩成。

▲上海機場因應疫情升級防疫措施。（圖／CFP）

根據《澎湃新聞》報導，業內人士透露，相較於以往稅費減免的紓困政策，此次更加直接的現金支持可以讓民航「喘息」一陣，「一方面可以為旅客保障出行的航班量，另一方面對於航司而言，也能通過航班量保持與提昇機組與飛行員的飛行技能。」

大陸民航專家林智傑也說，航班補貼的政策和應急貸款的政策是相互配合的，應急貸款主要是補充企業的現金流，能夠幫助企業盡量活下去，現金流不斷，而航班補貼是補貼航班的變動成本，保證行業的基本運行量，這樣旅客的出行有保障，機組的基本收入有保障，安全的運行熟練度有保障。

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