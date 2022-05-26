風華再現台南蓮花季　黃偉哲歡迎民眾到白河賞花買特產　

▲台南市政府舉辦2022白河蓮花季行前記者會，結合即將到來的端午節舉辦蓮粽比賽，為今年度蓮花節系列活動揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府26日舉辦2022白河蓮花季行前記者會，活動以「風華再現，荷勒融融」為主題，結合即將到來的端午節舉辦蓮粽比賽，為今年度蓮花節系列活動揭開序幕。

台南市長黃偉哲表示，今年蓮花季系列活動，除集結在地青農與商家舉辦蓮荷園遊會外，還有蓮花絹印DIY，更為了讓民眾深度體驗在地人文與風景，舉辦三場農村慢活小旅遊，歡迎民眾一起來白河賞花，絕對能讓參與活動的朋友們「遊蓮忘返」。



農業局長李建裕表示，白河區是全國最大的蓮子及蓮藕產區，今年蓮田種植面積約230公頃，所產的蓮子、蓮藕、蓮藕粉等農特產品就是高品質保證，因此南市府也積極輔導蓮農栽培管理及建立白河蓮子、蓮藕品牌與防偽標章等措施，協助蓮農提升在地蓮花產業價值。



農業局指出，蓮花盛花期為5月至6月，蓮子盛產期為6月至7月；蓮藕盛產期則為10月至12月。因此從5月到8月，白河區公所與各社區共同規劃一系列的活動，包括農村慢活小旅遊、剝蓮子、蓮子凍等各式DIY，透過推動在地食農教育與農村社區導覽解說，讓遊客深入體驗白河的人文特色及品嘗台南在地優質農特產品。





此外，白河蓮花季開幕晚會，將於端午連假6月4日下午3時至晚間8時30分，在白河運動公園旁國泰路封街舉辦，除了邀請金曲台語歌王許富凱、金曲新人?te壞特等人熱情開唱，現場還有文創特色市集、抽獎活動，歡迎大家來白河賞蓮花、逛市集、看表演。更多活動訊息可上白河區公所官網(https://baihe.tainan.gov.tw/) 查詢。