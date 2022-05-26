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百慕達三角之旅「如果消失全額退費」　超狂遊輪行程曝光

▲▼ 挪威遊輪公司普里瑪（Prima） 。（圖／翻攝ncl.com）

▲挪威遊輪公司普里瑪（Prima） 推出百慕達三角之旅。（圖／翻攝ncl.com）

記者吳美依／綜合報導

挪威遊輪公司普里瑪（Prima）推出「百慕達三角之旅」，從紐約出發前往這片充滿神祕色彩的海域，2天旅程要價1450英鎊（約新台5.4萬元）。業者承諾，如果船隻真的消失了，將對所有乘客提供全額退費，但「不要擔心在百慕達三角之旅消失，這趟旅程回航率100%。」

《鏡報》、《太陽報》報導，旅程預計明年3月28日啟航，乘客除了欣賞夕陽美景，也能參加多個超自然論壇，講者包括曾在英國國防部調查UFO的波普（Nick Pope）、英國神秘學作家雷德芬（Nicholas Redfern）、自稱時空旅人的漢克斯（Micah Hanks）及超自然現象記錄者哈洛德（Jim Harold）。

▲▼ 百慕達三角,Bermuda Triangle。（圖／翻攝自維基百科）

▲百慕達三角（Bermuda Triangle）據傳發生數百起飛機及船隻神秘消失事件，掀起超自然現象及陰謀論揣測。（圖／翻攝自維基百科）

百慕達三角（Bermuda Triangle）位於北大西洋，是一片由英屬百慕達群島、美國佛州南端及美屬波多黎各構成的三角海域，相傳發生數百起飛機及船隻神秘消失事件，包括載有306人的美國海軍運煤船獨眼巨人號（USSCyclops），因此衍生外星人、平行宇宙及神秘古文明等陰謀論。但是，各界已經提出多項大自然現象解釋，世界自然基金會（WWF）2013年的研究也指出，這一片海域並沒有特別神秘或危險。

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