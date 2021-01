航行百慕達三角！巴哈馬20人船隻駛向佛州　整艘船離奇消失

▲歷經多日搜尋,搜救行動現已暫停。圖為美國海岸警衛隊船隻。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

國外船隻「Mako Cuddy」去年12月28日自巴哈馬出發,原定29日就會抵達美國佛州沃思湖(Lake Worth),豈料整艘船隻離奇失蹤,所在海域正是多年來數度傳出飛機、船隻消失的百慕達三角。現已知船上載有約20人,美國海岸警衛隊證實,歷經84小時搜索,單位已於本月1日停止搜救。

綜合外媒BBC、NBC等報導,該艘藍白相間船隻「Mako Cuddy」長9公尺,12月28日自巴哈馬群島比米尼(Bimini)出發,依據航行計畫,船隻要在29日抵達佛州沃思湖(Lake Worth),但最終整艘船離奇消失,並未依原定時間現身佛州。

Bimini Bahamas Fort Worth Florida Vessel Lost at Sea Over New Year 2021 Search Called Off



a Mako Cuddy Cabin model, not its actual registered name; 29-footer



that & those 20 or odd on board still remain a mystery of the Bermuda Triangle travellers via to North of Miami https://t.co/sBOf0NN2Qf pic.twitter.com/cxOqP7iHQg