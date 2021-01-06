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「魔鬼東北角」吞4000噸花蓮一號　20年過去了！船上21人仍失聯

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭蘇澳漁船「永裕興18號」在太平洋中部中途島海域失聯7天，船上63歲李姓船長及9名印尼漁工共10人失聯，這樣的狀況就連台灣漁業廣播人員都覺得很詭異，甚至聯想到離奇的「百慕達三角洲」。而台灣東北角不只被稱為台版百慕達，還有「魔鬼東北角」之稱，2000年發生4000噸砂石船「花蓮一號」失聯，船上21名船員20年過去了仍生死未卜。

4000噸「花蓮一號」消失魔鬼東北角　20年過去了！船上21人仍失聯。（圖／東森新聞）

▲2000年2月28日，重達4000噸的砂石船「花蓮一號」從花蓮出發，卻消失在野柳外海。（圖／東森新聞）

漁業署5日表示，永裕興18號漁船是赴太平洋海域作業的鮪釣漁船，船全長29.6公尺、船噸位99噸，該船於2020年9月26日於我國南方澳漁港出海赴北太平洋作業，船主於去年12月30日起無法與船上人員取得聯繫，漁船的船位回報器（VMS）也在1月2日10時許，距美國夏威夷中途島東北方606浬處斷訊。

漁業署指出，1月1日接獲經營者通報後，即請國家搜救指揮中心及外交部等單位，協請臨近國家搜救單位協助搜救；美方定翼機至今共派出11架次定翼機協助搜尋，發現漂流中的「永」船駕駛艙損毀嚴重，船上未見有人員活動，亦無發現救生艇，已協調鄰近友船前往該海域協助救援，倘海象許可，將登船確認人員安危。

▼「永裕興18號」船上10人生死不明。（圖／記者游芳男翻攝）

▲失聯6天、船上10人不明的蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」。（圖／記者游芳男翻攝）

「永裕興18號有聽到嗎？我這是蘭陽台。」永裕興18號失聯一周，不管漁業電台廣播怎麼呼叫，都無法獲得任何回應，船上10人生死未卜。蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，以前也沒聽過「船在人不在」的情形。

從美軍回傳照片來看，永裕興18號部分船體嚴重破損，疑似被浪打壞，船上10人可能因此被浪打下船。常跑遠洋的船長王先生認為，這段位於中途島周邊的海域，每年11月到隔年4月海況真的滿不好，可能本來晴空萬里，等一下就突然暴風雨。

而這起事件也讓人聯想到台版「百慕達三角洲」，東北角海域還被稱為魔鬼東北角，不只屢屢傳出船隻翻覆，2000年2月28日重達4000噸的砂石船「花蓮一號」從花蓮出發，卻消失在野柳外海，21名船員全失蹤，直到2003年才在金山外海發現船隻殘骸，但21人至今仍生死未卜。

▼「花蓮一號」船上21人至今生死未卜。（圖／東森新聞）

4000噸「花蓮一號」消失魔鬼東北角　20年過去了！船上21人仍失聯。（圖／東森新聞）

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