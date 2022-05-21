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台南市勞工局第二場中型徵才活動釋出逾千職缺 初媒率48.15%

▲台南市勞工局下午在東區南紡購物中心5樓夢想舞台辦理2022「台南好生活 台南呷頭路」辦理第2場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局下午在東區南紡購物中心5樓夢想舞台辦理2022「台南好生活 台南呷頭路」辦理第2場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局21日下午在南紡購物中心，辦理「台南好生活台南呷頭路」第2場中型徵才活動，邀集台南遠東香格里拉、那波麗士、豆府、摩斯漢堡、王座國際餐飲、貳鍋三餐飲、台南大飯店、夏都城旅、台南大員皇冠假日酒店等21家廠商，提供1563個工作機會，近6成職缺超過3萬元以上薪資，有300名民眾參加，媒合率48.15%。

▲台南市勞工局下午在東區南紡購物中心5樓夢想舞台辦理2022「台南好生活 台南呷頭路」辦理第2場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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勞工局王鑫基局長表示為建構黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，開辦多場的就業徵才活動，這次以餐飲、旅館業為徵才主題，並考量到民眾周末生活習慣及求職場地的便利性等，特別選在週六下午時段於南紡購物中心辦理，以社區在地就業媒合，協助市民就業。

▲台南市勞工局下午在東區南紡購物中心5樓夢想舞台辦理2022「台南好生活 台南呷頭路」辦理第2場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場提供多元職缺外，並設有勞動法令諮詢、CPAS職業適性診斷測驗、履歷健檢諮詢服務等，其中不少青年朋友排隊等待職涯諮詢，民眾黃先生表示因目前擔任職務發展受限，考量轉職需求，想透過職業性向測驗深入了解個人特質以及目前產業趨勢，CPAS職涯診斷服務以120項題目檢測個人的職場性格特質、領導潛能的強弱以及適性工作的傾向，藉由測驗解析進而確認自己的專業知識、職能與本身性格與工作的適性度，協助個人思考未來的職涯規劃與發展，勞工局職訓就服中心表示推展CPAS職涯診斷服務迄今廣受好評，如需職涯諮詢、履歷健檢服務可至就業諮詢服務網預約:https://www.surveycake.com/s/QWLN6，洽詢電話06-3125881分機18-李小姐。

▲台南市勞工局下午在東區南紡購物中心5樓夢想舞台辦理2022「台南好生活 台南呷頭路」辦理第2場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心另於5月22日(週日)上午9時在東區東光社區活動中心辦理南茂科技專場徵才活動、於6月4日(週六)上午9時在善化區文康育樂中心辦理「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，同時因應畢業季來臨，將於6月11日(週六)上午9時在南台科技大學三連堂辦理第2場大型就業博覽會，歡迎有意求（轉）職的市民把握機會參加。

▲台南市勞工局下午在東區南紡購物中心5樓夢想舞台辦理2022「台南好生活 台南呷頭路」辦理第2場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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