成大畢典焦點　邁向百年新篇章設計全新學位服

▲國立成功大學邁向百年新篇章，21日畢業典禮也將正式亮相成大新學位服。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學邁向百年新篇章，繼發表國際品牌識形象傳達願景與使命後，21日畢業典禮也將正式亮相成大新學位服，重塑本校品牌形象、引領國際化，期能喚起畢業生的求學點滴，凝聚勇氣航向未來旅程。

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專案團隊參考國際院校學位服的樣式，以「成大紅」為主、各學院院色為輔，進行識別規劃與細部設計，以俐落的線條傳達「勤懇樸實、藏行顯光」的校風，從學士服、碩士服到博士服上逐步疊加飽滿的「成大紅」，作為學術力的識別。成大各學院與院色分別為：文學院（白色）、理學院（金黃色）、工學院（橘色）、管理學院（銀灰色）、醫學院（綠色）、社科學院（紫色）、電資學院（寶藍色）、規設學院（香檳色）、生科學院（紅色）以及運算學院（深紅色）。

披肩採圓弧形式表現東方的圓融，更添獨特性；在披肩領口飾邊、衣服上的胸章及披肩背面，則根據各個學院配有不同顏色。衣形比例上，側翼的設計可拉長身形，讓學位服具有修身效果。抓褶位置的安排具視覺焦點，彰顯穩重與優雅的細部設計。胸前徽章為可拆卸式，除了可讓畢業生可帶回做紀念外，也可由各學院發揮創意，自行設計該院的專屬徽章。

成大之前使用的學位服是於1996年吳京前校長任內所製作，至今已逾25年未作改變與設計。本次專案由蘇慧貞校長指示成大藝術中心推動，考量應讓設計經驗留在校內人才上，藝術中心與成大創意產業設計研究所副教授卓彥廷共同投入，並攜手英國皇家藝術學院畢業的張懋涔設計師組成設計共創團隊，從設計、製作到拍攝由團隊一手包辦，歷經與校內各學院主管的回饋與溝通，最終呈現大器且具學術感的國際規格學位服。

成大藝術中心表示，因新式學位服總量眾多且製作繁複，需耗時2年才能將全校數量更新完成，2022年度及2023年度的畢業典禮主要由上台的成大師生穿著，預計於2024年度開放全校團體租借。