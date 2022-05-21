宣導防疫惹議　成醫副院長林志勝聲明：沒說要領保險才通報

▲成大醫院林志勝副院長所拍攝的新冠衛教影片，內容有許多爭議觀點，引起網友熱議，成大21日再發林志勝說明稿，強調並無說過「要領保險才通報」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台2千多所校園受疫情影響，陸續改為視訊上課，教育部20日統計，全台累積超過12萬名學生確診，成大20日發出由成大醫院林志勝副院長所拍攝的新冠衛教影片，表示新冠就是流感，三劑疫苗+OMICRON等於「超強免疫力」等等，引起網友熱議，林志勝21日發出說明稿，強調自己從來沒有說過「要領保險才通報」。

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據了解，成功大學在臉書粉專以「COVID-19就是流感啦！!」為題發文表示，校方邀請到林志勝副院長，以專業的觀點剖析疫情，用最直接跟犀利的話語告訴你「那些沒人跟你說過的實話」。成大表示，影片中有幾個觀點會讓學生很意外，如「COVID-19你遲早都要得，沒人逃得掉」、「就算感染了其實也不需要通報，除非你要保險金」、「染疫的不要覺得自己很衰，現在感染抗體加倍」、「既然如此,過去兩年,台灣到底在封什麼？」、「各國數據比一比，台灣如何造就超低致死率？」等，但該文被學生截圖分享到Dcard後引起討論，成大隨即刪文，並將成大醫院林志勝副院長的訪談影片改為私人隱藏。

成大21日上午發布成大醫院副院長林志勝補充說明指出，在防疫的前半段，成功大學出了一本書「知識為光」，未來人類的歷史，也必定有一個章節，敘述這一場疫病。

林志勝說，2019年底，在全世界都還沒有警覺的時候，我們的疾病管制署嗅到了危險的訊息，全國從政府到個人，在2020年初提早啟動了整個防疫的應變，讓台灣守了下來。當時，人類對這一隻病毒不了解，台灣的政府啟動了許多的措施，全國各機關、企業或學校一起配合，我們把這一隻病毒一起防堵了下來，所憑藉的就是「知識」。如果歐洲國家也都提早嗅到這個訊息，這兩年多的世界可能不是這個光景。

林志勝表示，現在，我們正憑藉著這段時間所累加的知識，要讓國內走過防疫的最後一哩路。但是，社會充滿了恐慌與不安，因為大家習慣於過去兩年來國內的情況，大部分的人可能處在被感染的恐慌之中，所有的輕症或無症狀的感染者擠往醫學中心的急診室，影響了急診原應有的功能，這樣可能導致更多的人受到傷害。

大學是整個社會「知識」的起源處，但是，不同專業領域的知識不易跨越，因此在大學之中也彌漫著恐慌，對於是否實體上課或遠距上課的爭議；對於宿舍誰該被隔離的爭議；對於誰該接受快篩、誰該接受PCR的爭議，大學裡面的不安，似乎不比整個社會輕鬆。

林志勝指出，成功大學基於責任，要先讓校內的師生們心理安定下來，讓全校師生了解，我們已經準備好走這最後一哩路。因此以科普的眼光錄製了給全校師生的影片，以醫療體系對這個疾病的瞭解，讓大學校園校內的師生清楚現在的情勢，以及現在作為的「知識」背景。這就是以「知識為光」的「戒慎而不恐懼」。

林志勝再次強調，他從來沒有說過「要領保險才通報」，確診者要通報是法定義務，他說的含義是，沒有症狀、沒有保險、沒有被匡列的人，不要急著大家都去看自己有沒有「確診」。