醫師支持「處女膜」更名　戴浩志：沒功能修復意義不大

▲台灣整型外科醫學會理事長戴浩志出席記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

英國政府去年底承諾，將盡早立法禁止處女膜重建手術；台灣婦女團體也發起處女膜更名倡議行動，將在27日正式拜會衛生福利部表達訴求。台大醫院形體美容醫學研究中心主任、醫師戴浩志26日說，台灣整形外科學會支持更名，因為處女膜是否完整與是否為「處女」沒有關係，且若進行修復手術，也不一定會「落紅」。

民進黨立委林淑芬今年3月與台灣女人連線舉行記者會，呼籲應修改「處女膜」、「惡露」等名詞，引發熱烈迴響。婦女團體今天上午再度舉行「處女膜正名，社會有共識，政府要行動」記者會，宣布明天將拜會衛福部，提交「處女膜正名」連署行動宣言，要求政府積極回應處理。

戴浩志表示，台灣整形外科學會支持更名，因為處女膜這個名詞會造成誤解，實際上，處女膜是否完整與是否是「處女」並沒有關係，雖然「處女」是重要的，但是不能當成唯一判斷的原則，光是為了「處女」這個意念要去進行「處女膜修復手術」其實意義不大，因為醫生也不知道原來長什麼樣子，每個人的外觀、薄厚、洞的大小也不一樣，何況就算完成修復，也不知道會不會「落紅」。

至於處女膜器官原本存在的功能，戴浩志直言，「不知道」，就像闌尾、男性的乳頭等器官完全沒有功能，在目前看來，這個器官幾乎沒有功能，「所以破掉了沒關係啦，它沒有影響什麼功能」。