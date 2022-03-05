林佳龍稱北市連輸24年民進黨應反省　段宜康狠酸：只有他盡心又適合

▲民進黨立委段宜康。（圖／ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

前台中市長林佳龍日前多次對民進黨縣市長人選發表看法，更於受訪時表示「民進黨要自省，為什麼24年來都沒提出適合的人選獲得台北市民的支持」，對此，民進黨前立委段宜康不滿表示，林佳龍亂封地方叫人去選，「是看不起人嗎？」他狠酸林佳龍，「24年來的黨主席都沒盡心，24年來的候選人都不適合，只有他既盡心又適合」。

林佳龍日前受訪時表示，他不會選新北市長，但會推薦在地、年輕有為的民意代表，更進一步點名民進黨立委蘇巧慧、林淑芬為合適人選。而在廣播節目上林佳龍更辛辣的批評黨內表示，「民進黨應該反省，為何過去這24年來都沒有提出過適合的市長人選，也要檢討為何綠營過往推派的台北市長人選，都無法獲得選民青睞」。

針對林佳龍頻對外發表縣市長提名人選意見及選局評論，讓段宜康相當不滿，在臉書發文質問，「看不起人嗎？別亂封地方叫人去選」，並意有所指「那麼有志氣的人，一定會想從跌倒的地方站起來。」

對於林佳龍針砭台北市長選情「民進黨該反省為何24年來都選不贏」的發言，段宜康則狠酸林，「24年來的黨主席都沒盡心，24年來的候選人都不適合，只有他既盡心又適合」。