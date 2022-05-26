「處女膜」歧視女性　網路調查近9成贊成更名陰道冠、陰道前膜

▲婦女團體今天舉行記者會，林淑芬正在質詢未出席。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

為避免強化父權社會下的「處女情結」，不該以歧視、污名的方式命名器官，民進黨立委林淑芬與台灣女人連線發起「處女膜正名」網路徵名行動，將在27日正式拜會衛生福利部。根據網路調查，贊成重新命名「處女膜」者高達8成8，其中包括「陰道冠」、「陰道膜」、「陰道前膜」、「陰道瓣」都是更改名詞的選項。

林淑芬今年3月與台灣女人連線舉行記者會，呼籲應修改「處女膜」、「惡露」等名詞，引發熱烈迴響。婦女團體今天上午再度舉行「處女膜正名，社會有共識，政府要行動」記者會，宣布明天將拜會衛福部，提交「處女膜正名」連署行動宣言，要求政府積極回應處理，召開專家會議，決定哪個醫學名稱是最恰當、正確的名稱，再由教育部修改辭典正名。

根據「處女膜證明」網路徵名連署行動調查，在1200名參與作答的民眾中，參與填答者88.93％贊成重新命名「處女膜」、6.31％不贊成，且贊成重新命名者中，38.9%認為應該正名為「陰道冠」、27%認為應該改為「陰道膜」或「陰道前膜」等名稱，另有15.76％認為應改名為「陰道瓣」。

台灣女人連線理事長黃淑英說，社會各個團體支持處女膜正名行動，期盼政府正面回應。她舉例，教育部在今年5月開會討論更名事宜，但比較遺憾的是，其並未移除「處女膜」的稱呼，而是增加「陰道前膜」等附註，不過，婦團主張應該讓「處女」兩字消失，而不是另外定義「處女膜」是什麼。

黃淑英說，器官的命名不應該有價值觀，應該以器官的功能、位置來命名，除了「處女膜」之外，婦團也主張應該將「惡露」等名詞更名，例如以產後排除物、產露等名詞取代，不該冠以「惡」的名稱，不要老是用一些歧視、污名的方式命名。她補充，有些男性留言回應也應該更改「龜頭」、「包皮」等名詞，她認為若男性認為此名詞有害男性，也可以發起更名行動。

台大醫院形體美容醫學研究中心主任、醫師戴浩志表示，台灣整形外科學會支持更名，因為處女膜這個名詞會造成誤解，實際上，「處女膜」是否完整與是否是「處女」並沒有關係，雖然「處女」是重要的，但是不能當成唯一判斷的原則，光是為了「處女」這個意念要去進行「處女膜修復手術」其實意義不大，因為醫生也不知道原來長什麼樣子，每個人的外觀、薄厚、洞的大小也不一樣。

▼婦女團體今天上午舉行記者會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）