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林淑芬：「處女膜」名詞壓迫女性　衛福部該研議改中性名稱

▲▼立委林淑芬與台灣女人連線於明日上午十點中興102召開「打破處女膜假象 正名一起來」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委林淑芬（右）呼籲「處女膜」名詞正名。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

為避免強化父權社會下的「處女情結」，民進黨立委林淑芬30日上午與台灣女人連線共同舉行記者會，呼籲衛福部應研議以中性名稱取代「處女膜」與「惡露」等名詞，同時教導孩子正確的性教育，正確認識身體的構造。衛福部代表會中持贊同意見表示，實際上有「陰道瓣」和「產後排除物」等醫學名詞，應該使用這些詞彙，消除性別歧視。

林淑芬今天上午與台灣女人連線舉行「打破處女膜假象，正名一起來」記者會。台灣女人連線理事長黃淑英表示，相較身體其他部位通常是以其功能來命名，「處女膜」卻被社會連結到童貞、女性第一次性行為等意涵，一直強化「處女」的概念，恐進一步傷害女性自尊心及人格，呼籲政府正視這個議題，以適當名稱取代「處女膜」等名詞。

林淑芬說，社會強調年輕時的「處女價值」，年老時「老處女」卻變成一種嘲笑，女人不該承受這樣的壓力，希望從名稱開始改變，不該繼續強化父權社會下的「處女情結」，對女性施加更大的壓力。她舉例，瑞典性教育協會2015年推動把「處女膜」正名為「陰道冠」，因為「處女膜」並非一片「膜」，該名詞會造成錯誤認知。

婦產科醫師林姿吟則分享臨床經驗表示，曾有醫生因為幫病患做抹片檢查，但病患並未提前告知沒有性經驗，內診後出現流血的狀況，最後醫院只能賠錢了事，另亦常常有媽媽帶孩子來就診時，關切「處女膜」是否出現撕裂傷，擔心傷口對女兒未來有不好的影響，顯示「處女膜」對於女性造成負面影響，應該把它糾正過來。

林淑芬、台灣女人連線會中呼籲，衛福部應研議適當名稱取代「處女膜」與「惡露」等名詞，請教育部將字典及醫學教科書中的用詞隨著衛福部正名而順修，並在教學中澄清相關迷思，導正視聽。

衛福部國民健康署副署長魏璽倫會中回應，國民健康署完全正向支持更名一事，若可以使用社會普遍接受的名詞，將會進行宣導教育，因為逃避沒有辦法給孩子正確的觀念，反而會造成更多誤解；衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，「處女膜」有替代名詞「陰道瓣」，只是大家鮮少使用該名詞，另「惡露」的醫學名詞則是「產後排除物」，但大家已經習慣使用這些名詞，還需要一些時間推動使用其他合適的詞彙，消除性別歧視。

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