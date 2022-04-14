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聽謠言不給台灣獼猴喝水「讓牠們永遠長不大」！　151件私養慘案曝

▲▼台灣獼猴,猴子。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲有飼主聽信謠言不給獼猴喝水。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

3年前台灣獼猴被認定「族群數量穩定」，從保育類降為一般類野生動物，動保團體今（14日）表示，接獲超過151件遍佈全台違法飼養獼猴的通報案件，但不論如何檢舉，私養獼猴案層出不窮，更因剝奪獼猴自然天性需求，只能在籠內來回走動，還有人聽信謠言不給水喝，讓牠們長不大，甚至有猴子遭鐵鍊纏繞吊死。

台灣獼猴共存推廣協會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物平權促進會與立法委員林淑芬共同召開記者會指出，動團在2019年1月起，在網路設置違法飼養台灣獼猴通報窗口，鼓勵民眾通報，至今接獲超過151個通報案件，透過實地田野調查發現，群居型獼猴多半被單獨飼養在小鐵籠中，環境單調惡劣。

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▲▼台灣獼猴,猴子。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動團要求從動保法或野保法研擬禁止飼養、繁殖、買賣台灣獼猴。

動團提到，飼主嚴重剝奪獼猴自然天性需求，許多獼猴出現籠內來回走動、不停搖晃身體、吸吮手指等異常、刻板行為。調查更發現有獼猴自幼被養在無日照的狹窄鐵籠中，因為無法正常活動，導致骨骼嚴重變形，甚至有多位飼主聽信荒謬民間謠言，要讓獼猴永遠「長不大」，因此不提供水給動物飲用，更有猴子因為被鐵鍊限制行動，最後慘遭鐵鍊纏繞活活吊死。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，台灣獼猴屬群居型野生動物，野外平均壽命至少16年以上，活動範圍需求廣闊，有多元複雜的採食習性及社交生活，這些都不是人工飼養環境所能滿足的，許多民眾以為幼猴可愛、無害而飼養，但隨著獼猴年齡增長，在生理、心理需求皆未能獲得照顧與滿足下，容易產生攻擊行為，生病了也無法到一般獸醫診所醫治，是非常嚴重的虐待。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，現行野保法對於一般類野生動物的保護規範十分鬆散，台灣獼猴被降為一般類後，人猴衝突事件劇增，許多民眾以為台灣獼猴已經不是「保育類」便可以獵捕、飼養，更常以「危害農作」為由獵捕獼猴，主管機關對於是否真有「危害農作」也無法認定。

▲▼台灣獼猴,猴子。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼林淑芬批，林務局竟不知各縣市對獼猴動物福利有無一致判斷標準。

▲▼台灣獼猴,猴子。（圖／台灣動物社會研究會提供）

林淑芬批，相較於其他國家對飼養靈長類動物的嚴格限制，農委會完全失職，今年3月接獲動團通報不當飼養案件後，立即發文請林務局查處，最近接到林務局回報各縣市處理結果，其中4個通報案件的台灣獼猴被飼養在狹小鐵籠，縣市政府竟同意民眾繼續飼養，且對於各縣市對獼猴動物福利有無一致判斷標準，林務局竟回不知標準為何。

動團最後提出以下4訴求：

1、從動保法或野保法研擬禁止飼養、繁殖、買賣台灣獼猴。

2、農委會應設置全民檢舉獼猴私養專線，全面清查全國私養獼猴案件，調查動物來源，將動物沒入後評估再野放或安置到適合的場所，加強宣導民眾勿私養獼猴。

3、林務局應規範野保法第二十一條各種例外狀況4得獵捕、宰殺野生動物的通報機制，及人道獵捕宰殺的工具與方式，後續處置動物之限制，以避免有心人士鑽漏洞，以農害等為由，獵捕野生動物飼養、繁殖、買賣。

4、野保法應建立野生動物救傷機制之法源，並訂定案件通報、運送、醫療、暫養、訓練、收容 、野放、安樂死之動物福利規範。

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