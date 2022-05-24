遭恐怖情人開車輾過！女軍人營區前遇襲影片曝...多處骨折恐癱瘓

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投5月初驚傳一起感情糾紛，張姓男子疑似不滿交往9年的志願役女友提分手，提前埋伏在女友任職的營區，當著女友父親的面，趁著女友下車拿行李時開車朝她猛撞輾過，造成女友全身多處骨折，骨盆歪斜變形、腰椎骨折，而張男撞完人後更直接逃逸，被害人則有下半身癱瘓的可能。

▲南投女軍人遭前男友開車衝撞、輾過。（圖／翻攝自Dcard）



警方指出，5月8日當天接獲報案，集集營區中有車禍事故，前往現場後發現受害女性為志願役軍人，在歸營的時候遭到張姓男子開車衝撞輾過，傷勢嚴重，而肇事的張男肇逃。

警方立刻以車追人，在事發半小時內就逮到張男。張男到案後坦承犯案，警方訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦，南投地院裁定張男羈押禁見獲准。

據了解，受害女子於集集兵整中心服役，與張男剛分手不久，男方疑似心有未甘才下重手報復前女友。

女軍人的姊姊在網路上發文指出，妹妹和張男交往9年，妹妹覺得2人在一起沒有未來，今年4月的時候提分手，但張男卻不願意妥協，堅持認為2人沒有得到分手的共識，5月初時張男竟提前埋伏在集集營區，趁妹妹歸營下車時，開車朝妹妹衝撞輾過。

女軍人的姊姊表示，8日當晚，妹妹被爸爸載回營區，張男先是在妹妹下車拿行李時，朝妹妹猛撞一次，撞到人後倒退加速再衝撞一次、輾過妹妹逃逸。

她第一時間接到通知後，連夜從高雄坐夜車趕回去，發現妹妹傷勢嚴重，全身多處骨折、顏面挫傷，而骨盆歪斜骨折、左側股骨粉碎性骨折，最嚴重的是第五腰椎骨折，讓妹妹恐有下半身癱瘓的風險。

她也怒控，事發到現在，張男的家屬不聞不問，直到事發後第7天才出面道歉，隨即神隱；姊姊表示，她們家是單親家庭，從妹妹出事到現在歷經大大小小的手術，醫療費用累積至少約50萬元，未來恐還須面對妹妹癱瘓的最壞打算與照顧，讓她們一家身心俱疲。

而撞人的張男更威脅妹妹，如果要分手就要自殺，甚至揚言軍中也有認識的人，「要我妹妹好看」，嗆聲「妹妹殘廢是不是可以娶她」，讓她聽到相當傻眼，怒罵張男「變態」，直呼這種愛不到就要殺死你的事情真的「太扯了」。

她透露，現在只希望後續法律問題與醫療費用可以弄好，而妹妹未來復健的路還很長，至少還要半年才能走路。