　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西里約警方掃蕩黑幫釀25死！　平民遭波及慘死

▲▼巴西里約熱內盧警方進行黑幫掃蕩。（圖／達志影像／美聯社） 

▲巴西里約熱內盧警方進行黑幫掃蕩。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電

巴西里約熱內盧警方24日在北區郵輪村（Vila Cruzeiro）搜捕藏匿的犯罪幫派頭目，造成至少25人死亡，引起社會震驚。聯合國人權官員也發布聲明關切。

警方表示，自去年聯邦最高法院下令限制在里約熱內盧社區的警察行動後，許多外州的犯罪幫派開始轉移到里約，並藏匿在當地。

這項行動是由里約軍事警察和聯邦公路警察共同策劃，以緊急方式執行，以防走漏風聲、讓犯罪分子潛逃到鄰近社區。

郵輪村的行動是里約熱內盧史上死亡人數第2多的警察行動，僅次於2021年5月在小鱷魚社區（Jacarezinho）造成28人死亡的行動。

里約法務廳和巴西聯邦法務部已制定刑事調查程序，調查郵輪村的死亡事件。

里約佛羅明斯聯邦大學（UFF）社會學家平田（Daniel Hirata）表示，里約州需要基於數據和證據的公共安全政策，需要更有效的方法打擊有組織的犯罪。

平田說，里約社會治安敗壞，犯罪幫派猖獗，確實需要警方掃蕩，但這些行動對控制普通犯罪和武裝團體無效，不足以解決日常公共安全問題。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）今天發布聲明，對里約警方在郵輪村的行動造成至少25人死亡表示震驚。

聲明說，由於大多數死者是黑人，其中包括平民百姓，聯合國鄭重要求巴西當局評估警方使用武力的合法性，以徹底、客觀和及時的方式進行調查與問責，確保對受害者和家屬予以賠償，並鼓勵巴西採取措施打擊種族主義。


 

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／台北市中小學、附幼下週遠距教學！　私幼實體上課
快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台
防疫保單打爛金融股！　專家點名3檔撿便宜
快訊／台中開第一槍！　宣布遠距教學延到6／2
TVBS主播集體霸凌！她「喝1杯水失聲」　揭擺陣燒符咒內幕
一日鮭魚終生鮭魚！名字改不回來求立委質詢　鄉民狂酸
拿「2周前快篩」確診 ！你會發現嗎　醫秒回3句話
快篩陽即確診　台大醫1句話翻譯「6狀況要做PCR」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飲料包裝「長出1根」太害羞！網狂問怎麼吸　她嬌喊：沒那麼渴過

巴西里約警方掃蕩黑幫釀25死！　平民遭波及慘死

長新冠最新研究出爐！1／5成年人出現後遺症　主要3臟器損傷

烏外長批北約根本沒幫忙！　讚歐盟有做事：戰爭讓人看清真面目

普丁宣布調薪抗通膨　養老金漲10%！批歐美沒比俄羅斯好過

德州槍手祖母「臉部中彈」奇蹟倖存！　2師肉身護學生命喪槍下

布林肯今說明中國政策　美國務院：談未來10年如何和中競爭

聯準會官員對美國經濟仍樂觀　美股收紅191點

西班牙猴痘增至55例　政府將購買疫苗

德州小學槍擊血案　州長：槍手在臉書發布攻擊計畫

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

吳姍儒放閃老公「結果後悔惹」　出關有幹嘛？炎亞綸妙答：我喜歡陽台

飲料包裝「長出1根」太害羞！網狂問怎麼吸　她嬌喊：沒那麼渴過

巴西里約警方掃蕩黑幫釀25死！　平民遭波及慘死

長新冠最新研究出爐！1／5成年人出現後遺症　主要3臟器損傷

烏外長批北約根本沒幫忙！　讚歐盟有做事：戰爭讓人看清真面目

普丁宣布調薪抗通膨　養老金漲10%！批歐美沒比俄羅斯好過

德州槍手祖母「臉部中彈」奇蹟倖存！　2師肉身護學生命喪槍下

布林肯今說明中國政策　美國務院：談未來10年如何和中競爭

聯準會官員對美國經濟仍樂觀　美股收紅191點

西班牙猴痘增至55例　政府將購買疫苗

德州小學槍擊血案　州長：槍手在臉書發布攻擊計畫

終於會面！羅智強送「祈福小茶包」　張善政：正在桃園找房子

挽袖救血庫！花蓮捐血贈職棒門票　短短10天募得551袋熱血

超商早餐新選擇！飽足系「美式熱狗堡」、「日式牛肉堡」開吃了

米克斯犬怕暈車化身成「狗體估狗」　整顆頭安穩饋好...媽讚嘆

福斯榨328匹「Golf R 20週年版」成史上最強　限時不限量只賣1年

出國還要等等　疫情沒降溫！交長曝國門開放「會晚點」

阿湯哥帥騎KAWASAKI H2！盤點《捍衛戰士》超帥重機、跑車有哪些

柯文哲拍板！北市中小學、附幼下週遠距教學　私立幼兒園恢復實體上課

國軍喊話薔薔「缺乏女軍官」　吳宗憲：有前科可以嗎？

脆Q豬皮膠質化口！板橋人推獨門蝦醬麵飄油蔥香　川燙豬心超軟嫩

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

研究出爐！1／5成年人染長新冠　主要3臟器損傷

德州槍擊21死慘案　參議員「下跪請命」

日本將開放外國觀光客入境　最快26日公布新措施

ECDC示警：猴痘若在寵物傳播　恐釀人間浩劫

普丁首度探望侵烏傷兵：他們都是英雄

千萬別用飛機廁紙！空姐揭「超噁真相」

德州槍手祖母臉中彈倖存！　老師護學生命喪槍口

猴痘蔓延20國　瑞士羅氏藥廠研發出快篩試劑

德州小學槍擊案　州長：槍手在臉書發布攻擊計畫

西班牙猴痘增至55例　政府將購買疫苗

聯準會官員對美國經濟仍樂觀　美股收紅191點

俄「狙擊手級」前少將駕Su-25遭擊落

拜登呼籲通過「常識性涉槍械法律」

布林肯今說明中國政策　談未來10年如何和中競爭

更多熱門

相關新聞

學校廁所遇美洲獅　9歲童近距離被吼嚇壞

學校廁所遇美洲獅　9歲童近距離被吼嚇壞

巴西9歲男童米格爾(David Miguel)近來在學校上廁所時，打開門竟然撞見一頭凶猛美洲獅，正在對著他咆哮，嚇得他全身發抖以為自己死定了，幸好後來順利逃出向父親求救。驚險畫面在網路上瘋傳。

正要上車　女在爸面前突然被前男友爆頭

正要上車　女在爸面前突然被前男友爆頭

熱氣球恐怖意外！緊急迫降「3人被拋飛」

熱氣球恐怖意外！緊急迫降「3人被拋飛」

女學生拒絕給手機　被怪男狂砍28刀慘死

女學生拒絕給手機　被怪男狂砍28刀慘死

高雄南海堂吸金3千萬　訂製K盤印「抓不到我」

高雄南海堂吸金3千萬　訂製K盤印「抓不到我」

關鍵字：

巴西里約黑幫

讀者迴響

熱門新聞

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

直擊最強奶媽「收工藍寶堅尼接送」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

桃園平鎮道路崩塌　4車掉落水圳

電視台「女主播剪衣」集體霸凌！離職主播爆：小手段常發生

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

金牌教練遭控性侵4女　還想吃母女丼

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面