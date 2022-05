「16歲被壓在地上奪貞操」　受害女衝上台打臉偽善牧師對質片瘋傳

▲女子和丈夫衝上舞台,當面對質牧師。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安納州65歲牧師羅威(Pastor John Lowe II)近來在教會活動中坦承,自己20多年前犯下通姦罪,希望他的罪孽能夠獲得原諒,卻沒有把事件經過全盤說出,讓43歲受害者波比(Bobi Gephart)當場和他對質,說出自己16歲時被奪走童貞的真相,引發軒然大波。

羅威日前在華沙市(Warsaw)新生活基督教會(New Life Christian Church)活動上,在所有教徒面前懺悔罪過,「我20年前犯了通姦罪,涉及的對象只有一位,沒有其他人,我沒有理由為自己的行為辯駁,我犯了罪」,這個祕密之所以隱藏到現在,是因為他想要保護受害者與自己,多年來一直活在痛苦中也傷害了家人,如今他總算獲得家人原諒,並宣布要辭去教會職務。

正當教會眾人起立鼓掌時,女信徒波比突然和丈夫衝到台上,搶走麥克風指控羅威沒有完全說出真相,「當你在辦公室地板上奪走我童貞的時候,我才16歲,你記得嗎?你對年幼的我做出這種事,你不是受害者」。

波比繼續控訴,多年來她一直試圖把真相告訴別人,可是害怕沒有人會相信她,直到後來哥哥告訴她,曾目睹她和牧師在床上的畫面。波比的丈夫也拿起麥克風指責羅威,「這不只是單純的通姦,而是牽涉到未成年者,還持續了9年,你不能欺騙世人只是犯了通姦罪」。

受害者證詞引發在場教友憤怒,紛紛要求羅威回到台上說明,他在眾人逼問下終於坦承自己的確對16歲少女出手。不過根據當地法令,與16歲者發生性關係合法,所以法律無法讓羅威遭到刑罰,教會則發表聲明,他們為受害者遭遇感到傷心,未來會繼續給予這家人支持與幫助。

