金牌教練遭控性侵4選手「想吃母女丼」　她目睹同學睡夢中被硬上

記者黃翊婷／綜合報導

梁姓金牌體操教練2018年間被爆出長期性侵女學生，進而引發台版「#Me Too運動」，後來共有4名女學生出面指控，其中1女甚至和媽媽一起被帶到汽車旅館，遭襲胸、強行拉手撫摸下體。不過，由於部分指控已經超過追訴期，法官僅認定梁男對2名女學生性侵、猥褻，判處6年10個月有期徒刑；檢方上訴至高雄高分院，但合議庭認為一審量刑並無不妥，裁定維持原判決。

▲梁男被控長期性侵女學生。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

第一個勇敢站出來的受害女學生A女是在2018年2月間於臉書「爆料公社」PO文控訴，內容提到，「在多年前，我曾經是一位體操選手，體操是我最愛的運動，也是最恨的運動。」因為家人都在外地工作，她平時由祖父母照顧，幼稚園時開始接觸體操，也把將她帶入體操界的梁姓教練當成父親一樣尊敬，上了小學也時常受到教練細心照顧。

但一切都在2002年升上國中之後變了調，A女說，國中開始發育之後，教練會觸摸她的私處或上半身，也常常叫她只穿運動內衣練習，或是要求她幫忙按摩，甚至會趁著到外地比賽時，叫她到教練的房間泡澡，「我突然看到他全身赤裸走進來，並在我耳邊說，『妳的學姊們也都是這樣』」， 後來在教練家、體操館、汽車旅館，她一次次遭到性侵，「每一次過程我都像死了一般」，直到看見美國體操界的「#Me Too」運動新聞，得知仰慕的選手出面指控遭隊醫性侵，自己才終於鼓起勇氣，決定站出來揭發教練的惡行。

▲A女在文章中說出遭教練性侵的過程。

事件曝光之後引發社會各界關注，高雄市政府及檢警也立即介入調查，最後總共有4名女學生出面指控並決定提告。A女表示，她從國二下學期開始，平均一週一次遭梁男性侵，連生理期都不放過；升上高中之後甚至曾在睡夢中遭強行扳開雙腿侵犯，這部分另一名同房的女同學全程目睹，兩人這才知道彼此都是受害者，但她擔心說出來會遭到報復，因而無法繼續接受體操訓練，只好選擇隱忍，有一次好不容易鼓起勇氣拒絕，竟遭梁男冷回，「這又沒有什麼，以前不是沒有做過，那妳現在在幹嘛？」

▲A女出面報案。

而另外一名受害者B女，她的母親曾與梁男交往，交往期間剛好遇上全國中等學校運動會，梁男說進行水療有助於體操練習和比賽，於是將她和母親帶到汽車旅館投宿。沒想到入住之後，梁男見B女僅包著浴巾泡澡，竟趁B女母親不注意時，跟著全裸坐進浴缸裡，還強行拉扯女方的浴巾，並抓捏胸部問她，「知道這是什麼嗎？」接著又強拉女方的手撫摸自己的下體，直到被B女母親發現並制止才罷手。

但由於部分指控已經超過追訴期，一審法官勘驗相關證人的證詞後，僅認定梁男對A女、B女的犯行，分別依強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪判處6年及1年有期徒刑，合併應執行刑期為6年10個月。

檢方提出上訴，高雄高分院合議庭認為，2名女學生當時正值青春期，是人格發展、建立兩性觀念的重要階段，卻遭信賴的師長性侵，導致身心受到嚴重打擊，一審依刑法第57條揭示之各種量刑條件進行斟酌，最後判處6年10個月有期徒刑，並無過輕、過重或違反比例原則、平等原則的情形，因此裁定維持一審判決，全案仍可上訴。