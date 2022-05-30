女友聚餐酒醉「遭多年好友性侵」　他接人見一幕暴怒撂人砸店

▲他性侵好友的女友，被逮辯稱「以為她要主動求歡」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名王姓男子2020年帶著女友小美（化名），前往洪姓好友經營的快炒店聚餐喝酒，過程中他有事情先行離開，女友酒醉後則在房間內睡覺，不料遭洪男性侵得逞，他回來接送女友時得知情況，氣得找人砸店，事後均被警方帶回。台中高分院二審審理，考量洪男認罪、雙方達成和解，判處其3年2月徒刑。

根據判決書指出，王男與洪男為多年好友，小美也認識洪男，他2020年12月14日帶小美前往洪男與洪妻共同經營的快炒店聚餐喝酒，過程中他因為有私事先行離開，並聯絡堂哥幫忙載小美。堂哥抵達後發現，小美酒醉已在房間熟睡，怎麼叫都叫不醒，在接人未果後自行離開。

不料洪男隔天上午6時許叫醒小美時，突然把身體跨坐在小美身上，不顧小美激烈掙扎、多次大喊「不要」，強行脫下小美褲子並性侵得逞。王男7時許開車來接小美，看見小美不斷哭泣立刻追問，才得知女友竟被洪男性侵，憤而找來另外2名朋友到場砸店。

▲小美表示，她有不斷反抗說不要，但身體被洪男壓制，無法動彈。（圖／達志示意圖）

警方獲報趕到處理，得知洪男涉及性侵，先將小美送醫驗傷，把眾人帶回偵辦。洪男辯稱，當時他打電腦累了，就到小美旁邊小睡休息，不料小美突然抱過來，他原先有推開對方，但小美後來又抱過來，有要親吻他的感覺，以為小美要主動求歡，才會跟對方發生性關係，兩人是合意性交。

小美則稱，洪男是主動壓到她身上，她有說不要、有用身體反抗，雙手也有掙扎，但是身體被對方死死壓住，她無法動彈，只能嘴巴一直說不要，但洪男還是繼續動作，直到她大哭後，洪男才停止動作，並對她下跪說對不起，拜託她不要把事情講出去。

台中地院一審依強制性交罪，判處洪男3年6個月有期徒刑，洪男不服上訴。台中高分院二審法官認為，洪男未尊重小美性自主權，以強制性交行為造成小美難以磨滅之傷害與陰影，所生危害非輕，考量其坦承犯行已見悔意，並與小美達成和解，審酌後改判洪男3年2個月有期徒刑，可上訴。

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