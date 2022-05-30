17歲生日慘遭媽媽的男友奪貞操　她「怕被滅口」不敢聲張

▲少女17歲生日在家遭母親男同事奪初夜，竟還被疑誣賴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

新北一位少女前年在17歲生日當天清晨，在家遭母親的翁姓男同事以手指性侵奪去初夜，少女裝睡自保，事後向生父假裝請教「同學被性侵該怎麼辦」，因而揭發本案，翁男挨告推稱少女沒立刻向家人呼救、不合常理，少女冷靜回應「我還不想死，怕被殺人滅口」，不敢當場鬧開，新北地院採信少女指述，依乘機性交罪判翁男3年6月徒刑，可上訴。

判決指出，少女的父母離婚，少女和母親及哥哥同住，翁男是少女母親的同事，從2018年5月間就來長期「借住」。前年（2020年）7月4日清晨4點多，少女一家人前一晚一起看電視到半夜，就讀高三的少女獨自在客廳沙發睡著，母親和哥哥各自回房就寢，翁男睡在沙發另一邊，涉趁機撫摸少女試探後，用手指性侵私處得逞。

少女睡得迷糊之際，突然感覺有人親她又摸她，接著下體一緊、有異物侵入感，她瞇眼驚見是翁男所為，當下又怒又羞，但顧慮母親跟翁男或許正在交往，若她當場鬧開，媽媽是否會生氣，此外也怕激怒翁男，自己可能遭遇不測，她放棄喊叫，故意大動作翻身裝睡，翁男就罷手靜靜退開。

當天是少女的17歲生日，她照約定出門和閨蜜讀書時，訴苦遭翁男性侵，覺得「很噁心」，當晚少女跟母親與哥哥聚餐，看到翁男面不改色為她唱生日快樂歌，少女按捺不住憤怒，趁隙把哥哥拉到餐廳外面哭訴翁男性侵她，但發洩完激動情緒，少女要哥哥先保密，不希望在自己生日讓母親難堪。

不過少女心情終究難以平復，隔天她打電話給已跟母親離婚的生父，假裝請教「同學被性侵該怎麼辦？」她的異常口吻讓父親起疑、一再追問，少女才說出實情，生父心疼愛女受辱失身、報警揭發翁男，少女並搬去跟生父同住。

擔任工程師的翁男到案一概否認，反指少女若真被性侵，怎沒向母親與哥哥呼救，若真的很恐懼，怎能繼續睡，他還說少女可能做運動或騎腳踏車造成處女膜撕裂，跟他無關，何況驗傷沒驗出他的DNA，更沒精子細胞，他絕沒非禮少女。

少女咬定翁男的犯行，她沒當場口頭或行動拒絕對方，是因為「我還不想死，我怕他（翁男）掐死我、殺人滅口，我怕當時我大吼大叫的話，他會掐我」，她當時很害怕，所以只能翻身背對翁男繼續裝睡，幸好翁男就此停手。

少女母親得知此事很愕然，但她出庭證稱女兒和翁男從無嫌隙、沒理由誣陷翁男，少女哥哥證稱，妹妹訴說翁男手指很粗，邊說邊哭，他從沒看過妹妹情緒這麼激動過。

法官指少女歷次指述都一致且具體，因顧慮破壞母親和翁男的關係，所以起初隱忍沒報警，據此採信少女的指控屬實，批翁男不知感恩且犯後無悔意，但認定翁男當時不知少女裝睡，因此依乘機性交罪判翁男3年6月徒刑，可上訴。