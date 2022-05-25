「快篩陽=確診」抗病毒藥物放寬使用　柯文哲籲別亂吃：不要為心安服藥

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市25日新增9085例。針對「快篩陽視同PCR陽」的新規定將在明天上路，更多人被納入使用抗病毒藥物的範圍。對此，台北市長柯文哲提醒，抗病毒藥物不是補藥，符合適應症的病人使用可以減少死亡率，但不該吃的，吃了還可能有害。所以不要為了心安，非得拿抗病毒藥物回家，一定要尊重醫生的判斷。

柯文哲表示，這幾天，雙北的確診人數略為下降，停在一個高原期，後續變化仍在觀察中。但臺北街頭冷清的程度，就知道經濟衝擊在通膨推波助瀾之下，必定嚴重。今天上午臺北市的防疫會議，討論了各項紓困方案，將在本周五正式公布，陪大家走過難關。

明天開始，中央將開放「快篩陽視同確診」全民適用，更多人被納入使用抗病毒藥物的範圍。對此，柯文哲提醒，抗病毒藥物不是補藥，符合適應症的病人使用可以減少死亡率，但不該吃的，吃了還可能有害。所以不要為了心安，非得拿抗病毒藥物回家，一定要尊重醫生的判斷。

柯文哲表示，醫師開藥前，會先確認吃這個藥會不會與病患目前服用的藥物產生交互作用，所以光是問診就可能15分鐘，為了避免車來速變車來慢，臺北市的車來速防疫急門診，將不會提供抗病毒藥物，只給一般鎮熱止痛藥物。

柯文哲指出，快篩陽性、症狀較嚴重、大於65歲或有慢性病，需要使用抗病毒藥物的市民朋友，請盡量採取以下兩個管道：一、遠距診療，二、防疫急門診，把車來速留給無症或輕症患者，做好輕重分流，也避免擴大傳染。