侯友宜批中央未阻絕境外致災　柯文哲不認同：解封代價全亞洲最低

記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜25日在新北市議會答詢時表示，國內目前疫情發展到現在的狀況是中央的責任，若聽他的「阻絕於境外」，就不會有這些事；對此，台北市長柯文哲在防疫記者會上回應，還是要面對事實，台灣不可能永遠清零，台灣解封的代價還是全亞洲最低，有時候過程不是很完美，東湊湊西湊湊，雖然不是一百分，總之還是及格。

柯文哲表示，還是要面對事實，台灣不可能永遠清零，要打開邊界就不可能清零，再來的問題是要如何與病毒共存，雖然一開始有點手忙腳亂，我認為台灣這一關撐過去，相對韓國、香港我們還是損傷最小的，大概再一兩個月邊境會徹底解封。

柯文哲質疑，台灣有可能完全不給觀光客進來嗎？既然台灣要與世界齊步，我們不可能鎖國清零，一定要與病毒共存，只剩下最後一個題目，就是如何以最低的成本達到，有時候過程不是很完美，但東湊湊西湊湊，雖然不是考一百分，總之還是考及格。

對於解封時機，柯文哲分析，第一點，到明年回頭過來看，台灣還是要解封，第二點，我們解封的代價還是全亞洲最低，當然日本也表現不錯，但日本是相當先進的國家，資源還是贏台灣很多。

柯文哲舉例，如果拿南韓、香港、越南來比，「我們表現還是ok啦！」，當然過程我有時候也不喜歡，但抱怨完還是要做事，過去在台大當醫師時，也是一邊罵一邊開刀，罵說是誰把病人撞成這樣，但還是乖乖把它開完。

柯文哲指出，北部的洪峰大概過了，現在就是高原期怎麼維持，現在壓力會慢慢轉到中南部去，但因為不是同時到達，政府可以做重心移轉，一個一個來各個擊破，再撐兩個月台灣就解封了。

也有民眾質疑國內5歲以下兒童打疫苗動作太慢，柯文哲表示，有些國家也是現在才在做，有些事情還是要水到渠成，水沒有到也沒有辦法，有些事情要到後面發展才知道。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

