　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜批中央未阻絕境外致災　柯文哲不認同：解封代價全亞洲最低

記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜25日在新北市議會答詢時表示，國內目前疫情發展到現在的狀況是中央的責任，若聽他的「阻絕於境外」，就不會有這些事；對此，台北市長柯文哲在防疫記者會上回應，還是要面對事實，台灣不可能永遠清零，台灣解封的代價還是全亞洲最低，有時候過程不是很完美，東湊湊西湊湊，雖然不是一百分，總之還是及格。

柯文哲表示，還是要面對事實，台灣不可能永遠清零，要打開邊界就不可能清零，再來的問題是要如何與病毒共存，雖然一開始有點手忙腳亂，我認為台灣這一關撐過去，相對韓國、香港我們還是損傷最小的，大概再一兩個月邊境會徹底解封。

柯文哲質疑，台灣有可能完全不給觀光客進來嗎？既然台灣要與世界齊步，我們不可能鎖國清零，一定要與病毒共存，只剩下最後一個題目，就是如何以最低的成本達到，有時候過程不是很完美，但東湊湊西湊湊，雖然不是考一百分，總之還是考及格。

對於解封時機，柯文哲分析，第一點，到明年回頭過來看，台灣還是要解封，第二點，我們解封的代價還是全亞洲最低，當然日本也表現不錯，但日本是相當先進的國家，資源還是贏台灣很多。

柯文哲舉例，如果拿南韓、香港、越南來比，「我們表現還是ok啦！」，當然過程我有時候也不喜歡，但抱怨完還是要做事，過去在台大當醫師時，也是一邊罵一邊開刀，罵說是誰把病人撞成這樣，但還是乖乖把它開完。

柯文哲指出，北部的洪峰大概過了，現在就是高原期怎麼維持，現在壓力會慢慢轉到中南部去，但因為不是同時到達，政府可以做重心移轉，一個一個來各個擊破，再撐兩個月台灣就解封了。

也有民眾質疑國內5歲以下兒童打疫苗動作太慢，柯文哲表示，有些國家也是現在才在做，有些事情還是要水到渠成，水沒有到也沒有辦法，有些事情要到後面發展才知道。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市0525防疫記者會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、聯合醫院總院長璩大成出席。（圖／北市府提供）

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／本土生確診總數近16萬！　全台6175所園校停課
天虹副總撞死騎士「分局長陪作筆錄」　警還代發聲明
「快篩陽＝確診」明全民適用！　防疫險理賠10大QA一次看
300張發票全槓龜！他對獎見「1獎項又消失」傻眼了
副總開賓士「3寶害命」撞死騎士　天虹科技被狂刷負評
猴痘席捲歐美　專家示警：走到「這1步」恐釀人間浩劫
快訊／下班注意！國1五楊高架小貨車「翻車橫躺路中」車輛回堵中
快訊／下班注意！16縣市「豪大雨特報」北基桃雨最猛
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍「偵搜戰鬥車」還在研發　中國竟已出模型還只賣160元

北市「黃框線」機車停車格要收費！　年底前更新全市收費車格

黃珊珊解隔首日「脫口罩辦公」　議員爆：府內員工憂「防疫破口」

侯友宜批中央未阻絕境外致災　柯文哲不認同：解封代價全亞洲最低

柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封

引進東澳天然氣露曙光？　陳亭妃：儲槽已夠 中油評估接觸中！

快訊／65歲打疫苗「中央送2支快篩」　新北宣布：再加碼2支

傳林智堅將參選桃園市長　鄭文燦冷回：沒人問過我！

葉毓蘭確診「Ct值12.4」！還原快篩、清冠茶真相　反嗆陳建仁、洪申翰

快訊／北市明下午拍板「是否延長停課」　考量3因素滾動式修正

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

可米小子「3年內2人離世」　2成員轉當牙醫、手搖飲CEO

國軍「偵搜戰鬥車」還在研發　中國竟已出模型還只賣160元

北市「黃框線」機車停車格要收費！　年底前更新全市收費車格

黃珊珊解隔首日「脫口罩辦公」　議員爆：府內員工憂「防疫破口」

侯友宜批中央未阻絕境外致災　柯文哲不認同：解封代價全亞洲最低

柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封

引進東澳天然氣露曙光？　陳亭妃：儲槽已夠 中油評估接觸中！

快訊／65歲打疫苗「中央送2支快篩」　新北宣布：再加碼2支

傳林智堅將參選桃園市長　鄭文燦冷回：沒人問過我！

葉毓蘭確診「Ct值12.4」！還原快篩、清冠茶真相　反嗆陳建仁、洪申翰

快訊／北市明下午拍板「是否延長停課」　考量3因素滾動式修正

翁虹女兒14歲顏值又升級！　首穿古裝「仙氣狂洩」網敲碗出道

江坤宇「減少無謂高飛球」　助總：兩成八就很好

輕症免驚？博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗　研究險中斷

5月25日「世界水獺日」金門剩不到200隻　曾經全台都有

兇手貓砸壞電視！破成「超美山水畫」　網友搶收購：蠻有意境的～

快訊／本土生確診總數近16萬！單日+8009　全台6175所園校停課

天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄　警還代發聲明

曹西平翻出超狂舊照！驚見身邊「都是經典大明星」：這種場合已絕響

海岬型船舶運價翻倍！　裕民正面看待下半年市況

男大生機車突暴衝送修　師傅一開箱嚇壞！竟是1.5m臭青母作怪

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

柯文哲自曝：我確診吃普拿疼就好了！

國民黨拍板！　蔣萬安選台北、謝國樑攻基隆、許淑華戰南投

她轟富邦產險不要再叫慘了　去年賺68.5億「想穩賺不賠是強盜」

快訊／北市5月底公布紓困計畫　「減租一定有」9大項目盤點中

徐巧芯打臉周玉蔻　「想繼續罵妳但怕妳氣到中風」

快訊／柯文哲稱疫情洪峰已過　「現在問題是高原期維持多久」

葉毓蘭「陰轉陽」！曝自己天天喝清冠茶防疫

李眉蓁清冠一號留給長輩　陳其邁：不是養生茶

快訊／陳時中選台北市長？　王世堅「非常不好」：他是台灣公共財

柯文哲估：北市維持「單日1萬確診」　2個月後解封

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　

更多熱門

相關新聞

防兒童腦炎該打這支疫苗？醫：沒幫助

防兒童腦炎該打這支疫苗？醫：沒幫助

近來累計5例兒童確診新冠肺炎合併腦炎死亡個案，不少家長都相當擔心，不知道要如何預防，沒想到就有人提出，要帶小孩去打「B型腦膜炎疫苗」。對此，ICU醫師陳志金在臉書提醒，「這是完全沒有幫助的事」，因為該疫苗預防的是B型腦膜炎雙球菌，和新冠肺炎不一樣。

柯文哲估：北市維持「單日1萬確診」　2個月後解封

柯文哲估：北市維持「單日1萬確診」　2個月後解封

快篩陽=確診上路　林右昌：篩檢站醫療院所接軌

快篩陽=確診上路　林右昌：篩檢站醫療院所接軌

即／高雄提早放暑假？　陳其邁鬆口：明天公布

即／高雄提早放暑假？　陳其邁鬆口：明天公布

快訊／北市明下午拍板「是否延長停課」　考量3因素滾動式修正

快訊／北市明下午拍板「是否延長停課」　考量3因素滾動式修正

關鍵字：

侯友宜柯文哲新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

是你嗎？全聯開出千萬發票

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面