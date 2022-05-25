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不當台灣神童！柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封

記者袁茵／台北報導

面對單日確診數於8萬至10萬例震盪，有專家表示，是因為「雙北黑數超乎預期」，所以很多人不再感染，並預估達到「群體免疫力」時間僅需12天；但也有專家認為，台灣要到9月才能恢復正常生活。對此，台北市長柯文哲說明，自己不用當印度神童，疫情拖多久與政府控制有關，若維持北市單日確診數1萬人，估計約2個月就解封。

被問到有專家認為1至2週後可達群體免疫，但也有人說得等到9月？柯文哲25日在防疫記者會中回應，「我也不用在這邊當什麼印度神童，從印度神童當到變台灣神童。」疫情拖多久與政府控制有關，例如台北市幾週前執行線上教學，就是「有意在踩剎車」，如果都沒有踩剎車，那北市單日確診數將變成5萬至10萬例。

▲▼台北市0525防疫記者會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、聯合醫院總院長璩大成出席。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，自己作為台北市防疫指揮官，他認為這是「台灣民主的勝利」，市民只要清楚現況、政府的建議，便有百分之80的人都會照做；現在台北市單日確診數約1萬人，如果能維持該數字，「估計大概2個月就解封了。」不過這仍有變數，有些人聽聞後就很開心脫口罩、隔天去Party，使疫情在下週繼續爆發。

柯文哲強調，只要政府把戰略講清楚，大家幾乎都會跟著做，但現在問題是「台灣政治不太習慣說清楚、講明白，都很隱晦，（甚至）有時候要猜。」但看看日本、南韓、香港、新加坡、越南和上海市，已經有這6個前例，台灣究竟要走哪一條路，或是發展新的台灣模式？這個想一想，大概就可以做出來了。

最後，柯文哲總結，首都生活圈大概就是這樣，「既然醫療量能撐得住，我覺得就維持現狀，如果確診案例少，也許可以適度放寬一點，如果按照這個速度，2個月台灣就解封了。」

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