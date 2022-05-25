臨時訪桃園議長碰軟釘子　張善政今拜會2藍委、邀入市政團隊顧問

▲國民黨徵召參選下屆桃園市長的前行政院長張善政，25日下午拜會立委萬美玲與魯明哲，並邀約加入市政顧問團隊顧問。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨上週提名前行政院長張善政參選下屆桃園市長引發地方議論，昨天臨時決定拜會桃園市議會議長邱奕勝，邱以主持議會總質詢婉拒，張善政25日下午拜會桃園立委萬美玲、魯明哲，並邀約加入市政團隊顧問，萬、魯2人建議先化解黨中央與地方歧見，盡速促成團結贏回桃園為前提，張善政感謝2人相挺，起身向2人鞠躬致意，為桃園大團結成功邁出第一步。

張善政對於昨天臨時決定拜會桃園市議會議長邱奕勝，行程突然取消，張善政指出，原先透過簡訊與邱連繫後以為是OK的，後來根據雙方幕僚聯繫確認才知道已對邱團隊造成困擾，特別表達歉意，不過後來還是有聯繫上邱議長，邱已同意等議會工作告一段落後再約時間好好「暢談」。

萬美玲與魯明哲都稱讚張善政是不多得好人選，但這次黨中央徵召過程有些突然，建議要與地方連溝通取得共識，化解地方疑慮，尤其要與呂玉玲委員、羅智強議員與邱奕勝議長等多溝通以取得共識。張善政非常認同強調會在最短時間內安排會面時間，隨即邀約2人加入市政團隊擔任顧問，2人欣然同意，張感動之餘起身向2人鞠躬致意。

此外，針對立委呂玉玲部分，張善政會另外安排與她見面請益；至於也有意參選的羅智強議員，張善政說，已透過幕僚與聯繫，明（26日）早上會跟著羅在桃園行腳行程，共同為桃園祈福。

【更多新聞】

►桃園男控妻小5人遺棄 「沒錢才回家+家暴」不堪過往被掀

►桃園市議員參選人競選布條遭挖眼 除草工「不慎刮壞」遭送辦

►桃園學童接種BNT疫苗上路 鄭文燦呼籲家長陪同施打提升保護