桃檢查賄小組成立　新任檢察長俞秀端：有聞必查、有據必辦

▲桃園地檢署新任檢察長俞秀端今天主持「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於今年年底地方公職人員選舉將屆，桃園地檢署25日成立「查察賄選及暴力執行小組」，由新任檢察長俞秀端率領警調與政風單位等人員揭牌，俞秀端強調「有聞必查、有據必辦」，宣示打擊不法之決心。即日起將針對年底選舉進行檢、警、調、政風人員查察賄選任務分配，積極展開行動，嚴密查辦妨害選舉之行為，並由主任檢察官率領檢察官分區查察，專責處理妨害選舉案件。

上週剛走馬上任的檢察長俞秀端今率襄閱主任檢察官趙燕利、主任檢察官邱文忠、李允煉等人，會同桃園市調處處長廖榮旭、桃園市警局副局長顏旺盛、市府政風處副處長葉永亮為桃園地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」揭牌。

▲桃園地檢署新任檢察長俞秀端致詞時強調「有聞必查、有據必辦」查察賄選決心。（圖／記者沈繼昌攝）

俞秀端指出，選舉查察的工作目標在於維護民主、端正選風，查賄工作重點有三，第一是嚴查賄選及遏阻暴力介入選舉，絕不容許有人以金錢、其他不正利益賄選或者以暴力影響選舉結果或投票意向。第二是以科技偵查迅速嚴查假訊息，遏阻假訊息以巨量、快速傳播的特性影響民眾投票意願。第三是防止境外勢力投過各種管道挹注資金進入國內，企圖影響選情。

俞秀端強調，強力查察賄選就是最好的反賄選宣導，各執法機關應攜手合作，嚴守正當法律程序，本著「有聞必查」、「有據必辦」之態度，秉持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」原則與決心，積極主動展開查察賄選行動，也呼籲民眾共同維護乾淨選風，不容許任何人用任何方式影響選舉。呼籲民眾共同維護乾淨選風，利用有專責人員24小時值勤之檢舉專線：0800－024099、傳真專線（03）216－0926，踴躍提供賄選情資。

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