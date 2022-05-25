防疫包2.0升級服務　25日起台南37區公所同步發放

▲台南市政府於25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲考量居家隔離者，對於快篩試劑的需求更大，為了集中資源讓防疫效能最大化，市府於25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。



因應國內COVID-19疫情升溫，考量提升地方防疫量能，台南市政府於37區公所成立區級關懷中心，並於5月10日協助衛政單位發送防疫包，以抒解衛政服務之能量，期讓市民都能平安度過疫情。





日前公所協助發送的防疫包，內有泡麵、零食等防疫物資，市長考量居家隔離者對於快篩試劑的需求更大，為了集中資源讓防疫效能最大化，市府於5月25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。

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防疫包2.0發送首日，副市長趙卿惠代表市長至永康區公所巡視防疫包2.0發放情形，除了對公所防疫包發送動線流暢予以肯定外，亦感謝所有防疫人員的辛勞與付出。民政局亦派員到東區、安南區、南區、北區等公所督導發送情形。





市長黃偉哲表示，近日疫情日益緊張，連日來確診人數倍增，防疫作業亦隨著疫情滾動式調整；本次防疫包2.0升級服務，將提供每位確診者同住家人之快篩劑，大人1人3劑、小孩1人2劑等計算基準（不含確診者）；確診者收到通知時，請其親友持相關證明文件前往所轄區公所領取。





民政局長姜淋煌指出，5月25日起原防疫包所附的食品類退場，推出防疫包2.0提供同住家人之快篩劑，25日已經發送1萬8448份快篩劑。