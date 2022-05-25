　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫包2.0升級服務　25日起台南37區公所同步發放

▲台南市政府於25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府於25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲考量居家隔離者，對於快篩試劑的需求更大，為了集中資源讓防疫效能最大化，市府於25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。

因應國內COVID-19疫情升溫，考量提升地方防疫量能，台南市政府於37區公所成立區級關懷中心，並於5月10日協助衛政單位發送防疫包，以抒解衛政服務之能量，期讓市民都能平安度過疫情。

▲台南市政府於25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前公所協助發送的防疫包，內有泡麵、零食等防疫物資，市長考量居家隔離者對於快篩試劑的需求更大，為了集中資源讓防疫效能最大化，市府於5月25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市政府於25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防疫包2.0發送首日，副市長趙卿惠代表市長至永康區公所巡視防疫包2.0發放情形，除了對公所防疫包發送動線流暢予以肯定外，亦感謝所有防疫人員的辛勞與付出。民政局亦派員到東區、安南區、南區、北區等公所督導發送情形。

▲台南市政府於25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，近日疫情日益緊張，連日來確診人數倍增，防疫作業亦隨著疫情滾動式調整；本次防疫包2.0升級服務，將提供每位確診者同住家人之快篩劑，大人1人3劑、小孩1人2劑等計算基準（不含確診者）；確診者收到通知時，請其親友持相關證明文件前往所轄區公所領取。

▲台南市政府於25日起推出防疫包2.0升級服務，將防疫物資改為快篩劑，並於37區公所同步發放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局長姜淋煌指出，5月25日起原防疫包所附的食品類退場，推出防疫包2.0提供同住家人之快篩劑，25日已經發送1萬8448份快篩劑。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／本土生確診總數近16萬！　全台6175所園校停課
天虹副總撞死騎士「分局長陪作筆錄」　警還代發聲明
「快篩陽＝確診」明全民適用！　防疫險理賠10大QA一次看
300張發票全槓龜！他對獎見「1獎項又消失」傻眼了
副總開賓士「3寶害命」撞死騎士　天虹科技被狂刷負評
猴痘席捲歐美　專家示警：走到「這1步」恐釀人間浩劫
快訊／下班注意！國1五楊高架小貨車「翻車橫躺路中」車輛回堵中
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輕症免驚？博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗　研究險中斷

快訊／本土生確診總數近16萬！單日+8009　全台6175所園校停課

防疫包2.0升級服務　25日起台南37區公所同步發放

清冠一號「偏涼」配口服藥恐致交互作用　健保署設專區教吃法

端午國道地雷路段曝　高公局籲走這條窮人高速公路避塞

國際知名神經學權威、中研院院士于寬仁辭世　享壽84歲

村上春樹也被吸引！台灣畫家高妍自製漫畫紅到日本　首部長篇作出爐

配合政府徵用快篩實名制　羅氏宣布：共將供應1.78億劑

三寶媽生產完直逼90Kg　168甩肉狂失敗...縮胃手術2周瘦9公斤

快訊／下班注意！16縣市「豪大雨特報」北基桃雨最猛

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

可米小子「3年內2人離世」　2成員轉當牙醫、手搖飲CEO

輕症免驚？博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗　研究險中斷

快訊／本土生確診總數近16萬！單日+8009　全台6175所園校停課

防疫包2.0升級服務　25日起台南37區公所同步發放

清冠一號「偏涼」配口服藥恐致交互作用　健保署設專區教吃法

端午國道地雷路段曝　高公局籲走這條窮人高速公路避塞

國際知名神經學權威、中研院院士于寬仁辭世　享壽84歲

村上春樹也被吸引！台灣畫家高妍自製漫畫紅到日本　首部長篇作出爐

配合政府徵用快篩實名制　羅氏宣布：共將供應1.78億劑

三寶媽生產完直逼90Kg　168甩肉狂失敗...縮胃手術2周瘦9公斤

快訊／下班注意！16縣市「豪大雨特報」北基桃雨最猛

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

中小學提早放暑假？教部：現無規劃做法

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

Google街景「最夯點擊地點」101都輸它！網傻眼

「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR

何時恢復正常生活　台大醫給答案！但有1變數

白沙屯媽祖突轉頭倒車衝民宅　她跪地哭：等祢N年

快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」

更多熱門

相關新聞

台南模式全國實施

台南模式全國實施

中央流行疫情指揮中心在25日防疫記者會宣布，65歲以上長者及55歲以上原住民在6/30前完整接種疫苗可免費獲得2劑快篩，此項鼓勵接種疫苗政策，台南市政府從5月9日即開始實施，統計截至24日為止，已有1.7萬名長者接種疫苗，成效相當良好，黃偉哲市長對此表達感謝中央採用台南模式！

雲林+1295！斗六單日突破300創新高

雲林+1295！斗六單日突破300創新高

即／桃園2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

即／桃園2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

快篩陽即確診上路　桃園12採檢站轉型醫療站

快篩陽即確診上路　桃園12採檢站轉型醫療站

快篩陽=確診上路　林右昌：篩檢站醫療院所接軌

快篩陽=確診上路　林右昌：篩檢站醫療院所接軌

關鍵字：

防疫包台南區公所發放台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

是你嗎？全聯開出千萬發票

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面