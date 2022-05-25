竹市寄養家庭招募中　提高寄養安置費用最高7%

▲新竹市長林智堅號召更多人投入寄養家庭行列，成為愛的守門員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

寄養家庭長期提供安置兒少溫暖的避風港，新竹市政府與新竹家扶長期合作近30年，目前在新竹縣市有57戶在職寄養家庭，每年照顧約55名兒少。今(111)年市府擴大申請寄養家庭資格，開放同志伴侶及新婚夫妻申請、取消65歲年齡限制，並提高安置費用最高至29,240元，新竹市長林智堅號召更多人投入寄養家庭行列，成為愛的守門員，一起接住需要愛的孩子。

林智堅表示，他上任後非常重視孩童福利，希望讓每位孩子在安全、飽足與愛的環境下成長。感謝新竹家扶中心與寄養家庭的付出及貢獻，提供沒有安身之地、心靈受傷的孩子有暫時的避風港，可以在充滿愛的環境裡療傷、成長，讓孩子重新找回相信「家」的勇氣。

「寄養家庭需要您的加入，歡迎成為新竹縣市寄養家庭！」社會處處長張柔表示，近年因應社會變遷，今年擴大申請寄養家庭資格，包含開放同志伴侶申請、取消寄養家庭年齡65歲上限，並取消婚齡2年以上限制等，另依據本市最低生活費標準，逐年檢視並調整寄養安置費用，依據兒少年齡及身心狀況分別調高4到7%，寄養安置費用自原本每月2萬3,000元調高成2萬3,920元至2萬9,240元間；此外也提供喘息服務、健康檢查、聯誼活動及教育訓練等福利，期望透過實質支持，讓更多的家庭願意投入寄養家庭行列，讓新竹市成為最溫暖的「幸福城市」。

社會處表示，今年初剛出生的小薇便遭醫生診斷出現缺氧缺血性腦病變，且因母親在孕期有施用毒品情形，也讓小薇尿液檢查出毒品反應，後續須持續觀察是否會影響發展，而因母親及親友無力照顧、生父行蹤不明，在加護病房住了將近1個月後，由寄養家庭孫媽媽接返照顧，定時餵藥、定期回診，並持續觀察與評估身心發展情形，經過孫媽媽的照顧，小薇現在長得白白胖胖，目前無特殊身心狀況，相當活潑可愛！

社會處指出，寄養招募說明會將於本周六(28日)9:30辦理，針對寄養服務內容、寄養法規與行政事項、職前訓練課程及審查作業流程等內容進行完整介紹，期待更多愛心家庭一起加入，共同為社會上需要幫助的孩子們盡一份心力。報名或相關事項請致電03-5678585轉寄養組社工-周昱伶或填寫線上報名表單https://reurl.cc/Yv1p6o。