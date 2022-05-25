　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市寄養家庭招募中　提高寄養安置費用最高7%

▲新竹市長林智堅號召更多人投入寄養家庭行列，成為愛的守門員。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅號召更多人投入寄養家庭行列，成為愛的守門員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

寄養家庭長期提供安置兒少溫暖的避風港，新竹市政府與新竹家扶長期合作近30年，目前在新竹縣市有57戶在職寄養家庭，每年照顧約55名兒少。今(111)年市府擴大申請寄養家庭資格，開放同志伴侶及新婚夫妻申請、取消65歲年齡限制，並提高安置費用最高至29,240元，新竹市長林智堅號召更多人投入寄養家庭行列，成為愛的守門員，一起接住需要愛的孩子。

林智堅表示，他上任後非常重視孩童福利，希望讓每位孩子在安全、飽足與愛的環境下成長。感謝新竹家扶中心與寄養家庭的付出及貢獻，提供沒有安身之地、心靈受傷的孩子有暫時的避風港，可以在充滿愛的環境裡療傷、成長，讓孩子重新找回相信「家」的勇氣。

「寄養家庭需要您的加入，歡迎成為新竹縣市寄養家庭！」社會處處長張柔表示，近年因應社會變遷，今年擴大申請寄養家庭資格，包含開放同志伴侶申請、取消寄養家庭年齡65歲上限，並取消婚齡2年以上限制等，另依據本市最低生活費標準，逐年檢視並調整寄養安置費用，依據兒少年齡及身心狀況分別調高4到7%，寄養安置費用自原本每月2萬3,000元調高成2萬3,920元至2萬9,240元間；此外也提供喘息服務、健康檢查、聯誼活動及教育訓練等福利，期望透過實質支持，讓更多的家庭願意投入寄養家庭行列，讓新竹市成為最溫暖的「幸福城市」。

社會處表示，今年初剛出生的小薇便遭醫生診斷出現缺氧缺血性腦病變，且因母親在孕期有施用毒品情形，也讓小薇尿液檢查出毒品反應，後續須持續觀察是否會影響發展，而因母親及親友無力照顧、生父行蹤不明，在加護病房住了將近1個月後，由寄養家庭孫媽媽接返照顧，定時餵藥、定期回診，並持續觀察與評估身心發展情形，經過孫媽媽的照顧，小薇現在長得白白胖胖，目前無特殊身心狀況，相當活潑可愛！

社會處指出，寄養招募說明會將於本周六(28日)9:30辦理，針對寄養服務內容、寄養法規與行政事項、職前訓練課程及審查作業流程等內容進行完整介紹，期待更多愛心家庭一起加入，共同為社會上需要幫助的孩子們盡一份心力。報名或相關事項請致電03-5678585轉寄養組社工-周昱伶或填寫線上報名表單https://reurl.cc/Yv1p6o。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／柯文哲稱疫情洪峰已過！　「現在問題是高原期維持多久」
兒童染疫6死「媽媽社團爆亂象」！醫說重話：真是瘋了
真的是本人！　《獵人》作者親曝進度「剩四話」
他揭台灣10缺點！不只低薪高房價「第6點很需要加強」：羨慕歐
數位「快篩陽、隔離證明」開放申請！流程一圖看懂
確診續破8萬例　陳時中：目前在高原「死亡率萬分之8-9」
國民黨拍板！　3縣市首長候選人出爐
拿獎金要幫阿嬤換新車！帕運國手身亡　嬤悲痛：昨晚還叫我早點睡
「快篩陽＝確診」明上路　一圖看懂流程
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

九合一選舉今年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌成立

「台南X新竹-雙城市集」28日巨城開賣　金馬影后現身代言

竹市寄養家庭招募中　提高寄養安置費用最高7%

台東縣府結合企業　贈4000株牛樟樹苗給12家社福團體

營造港都國際友善環境　移民署實習生擔任宣傳大使

網路購書遇詐提款機匯款　巡邏警力勸阻詐

失智老翁出門迷途脫水躺稻田裡　太保警即時協尋助找回

嘉義市跨域合作打造城市品牌 　期待設計帶動城市升級

縣市長大選在即　新竹地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

駕駛血糖低頭暈狀況危急　潮警及時搶救排除

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

九合一選舉今年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌成立

「台南X新竹-雙城市集」28日巨城開賣　金馬影后現身代言

竹市寄養家庭招募中　提高寄養安置費用最高7%

台東縣府結合企業　贈4000株牛樟樹苗給12家社福團體

營造港都國際友善環境　移民署實習生擔任宣傳大使

網路購書遇詐提款機匯款　巡邏警力勸阻詐

失智老翁出門迷途脫水躺稻田裡　太保警即時協尋助找回

嘉義市跨域合作打造城市品牌 　期待設計帶動城市升級

縣市長大選在即　新竹地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

駕駛血糖低頭暈狀況危急　潮警及時搶救排除

圓滾滾「胖布丁」紙箱縮骨術、陪妹妹泡湯　回顧最萌大叔經典短片

快訊／柯文哲稱疫情洪峰已過　「現在問題是高原期維持多久」

「16歲被壓在地上奪貞操」　受害女衝上台打臉偽善牧師對質片瘋傳

疫情解封最想去哪裡玩？　陳建仁：西班牙朝聖之路沈澱心靈

惡劣！幫獨居女換床具　送貨員撲倒強壓性侵判4年半

台空姐再戰義國生父爭8歲女監護權　法官「一原因」下達封口令

海巡安平艦首度試射雄二飛彈　命中蘭嶼外海百公里遠靶艦

「幫你過美好生活」31歲宅女戀上男網友　險匯1萬愛情基金

九合一選舉今年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌成立

嘴綠罰球沒進「完美」停在籃框上　所有人看傻！唐西奇也笑了

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

地方熱門新聞

白沙屯媽祖「加速甩尾」　10度駐駕輪胎廠

救護車載確診者闖紅燈　路口被撞爆

宜蘭女直腸潰爛急需開刀　PCR陽性被趕回家

李柏坊建議　優化慈湖「蔣公銅像園區」

桃園市民卡LINE官方帳號　5/24起可下載居隔書

獨／里長打人被吿　換帖兄弟撕破臉

確診相繼請假　桃勞動局：應准假

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台東熱血迎職棒賽事　縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓

桃42線月桃路拓寬工程　第二標開工

黃偉哲關懷義消防疫安全購買快篩試劑

台大雲林分院與實驗林管理處　提肌少症運動新處方

澎湖女遊客船上猝死　目擊者：她突然癱軟

端午限定！獨木舟遊古蹟「救生員+教授」陪遊

更多熱門

相關新聞

「毅力媽媽」獨養2孩獲頒模範母親

「毅力媽媽」獨養2孩獲頒模範母親

慶祝母親節，新竹市長林智堅接見模範母親代表，新竹市身心無障愛羽球協會的「毅力媽媽」吳美金女士，她在2兒子與媳婦陪同下分享生命故事，童年罹患小兒麻痺自此以輪椅代步，成立家庭後定居新竹，後前夫卻遺棄家庭、還留下5百萬負債，她獨自養育2個孩子長大、還清債務，還克服身體困難成為羽球好手，堅毅精神讓市長林智堅無比感佩：「人生不容易，但每次見到她總是笑容滿面」；他也值此母親節前夕，祝福全天下辛苦的媽媽「母親節快樂！」

竹市111年度「國國市集」強力招募中

竹市111年度「國國市集」強力招募中

低收及中低收入戶加發生活補助

低收及中低收入戶加發生活補助

「女子百姓」活動登場

「女子百姓」活動登場

竹市共餐據點恢復內用

竹市共餐據點恢復內用

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

中小學提早放暑假？教部：現無規劃做法

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面