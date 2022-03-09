竹市共餐據點恢復內用　高年級生俱樂部推長輩瑜珈、飛輪

▲新竹市長林智堅今宣布，全市共餐食堂服務恢復內用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

迎接3月口罩、飲食防疫適度放寬，新竹市長林智堅今宣布，全市共餐食堂服務恢復內用、「高年級生俱樂部」系列課程開跑，並依據衛生福利部防疫指引，參與長輩須施打一劑疫苗並間隔滿14天。林智堅市長說，「高年級生俱樂部」今年全台首創與健身房World Gym合作（新竹中正店），增設「微瑜珈」及「輕飛輪」課程，即日起開放報名，參與長輩還可在課程前後使用健身器材、烤箱等，一同增肌運動保健康。

林智堅說，疫情期間，竹市各共餐據點改「供餐不共餐」政策，讓長輩外帶美食，他也再次感謝長輩們當「防疫模範生」，竹市75歲以上在籍長輩第一、第二劑疫苗涵蓋率達80.6%、74.9%，名列全台前三；65歲以上至74歲在籍長輩第一劑、第二劑涵蓋率分別為88.5%、85.4%，排名全台前五。

「讓長輩久等了」，林智堅市長說，本月起共餐恢復內用，長輩能一起「做伙」共餐，在共餐據點保持社交距離運動也「免戴口罩」。他邀請所有長輩一起回歸社區據點開心的共餐及學習。新竹市目前共有67處共餐據點，截至3月8日已有26個單位恢復共餐。

社會處表示，強勢回歸的「高年級生俱樂部」是107年由市府全國首創，主打多元化、年輕課程，自開辦以來已累計服務3984人次。今(111)年度高年級生俱樂部共開設7班，延續廣受好評的課程，包含爵士樂團、木箱鼓、街舞等，今年全台首創與World Gym（新竹中正店）合作，新增「微瑜珈」及「輕飛輪」課程，希望豐富高年級生運動

社會處表示，與World Gym新竹中正店合作的課程，上課地點從教室跨足到健身房，「微瑜珈」及「輕飛輪」均由專業教練依據長輩體力指導運動。World Gym新竹中正店也發揮企業社會責任，讓長輩可提早一小時先行入場暖身，還免費提供一大一小的毛巾可供使用。課程結束後，長輩可再依據營業時間，使用健身房器材、三溫暖及烤箱等，最後也能在健身房沐浴更衣。

今年64歲的慧英姐就是高年級生俱樂部的忠實粉絲，「打擊樂是刺激腦部和肢體非常棒的運動」，慧英姐說，她一直很喜歡音樂，便參加高年級生音樂班，藉著打擊樂，不僅改善身體的靈活度，還舒展身心！

社會處表示，許多長輩藉著參與高年級生俱樂部，重拾年輕時的夢想，或培養心興趣，不論是玩音樂、跳舞或是健身，都豐富了生活，歡迎設籍新竹市且年滿55歲的高年級生們作伙來玩，報名自即日起至3月14日止，可洽專線03-5787420，或於上班時間親洽東區老人文康中心(安康街5巷1號1樓)報名。

市府指出，依據中央流行疫情指揮中心的指引，參與共餐、高年級生俱樂部課程的長輩必須至少施打第1劑疫苗且滿14日，工作人員(包含志工)則須至少施打2劑疫苗且滿14日，部分無法維持社交距離的共餐據點將搭配用餐隔板。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導