「女子百姓」活動登場　首場許書華醫師帶來「小姐社會冒險」

▲今年的系列活動以「女子百姓」為主題，包含3大主軸。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市婦女節系列活動-首場講座將於本(3)月26日下午2點在關埔國小登場，邀請知名家庭科醫師許書華以「小姐社會冒險」為主題，以親身經歷與聽眾分享如何達成自我實現與追求，現場也安排「姊妹市集」，歡迎有興趣的民眾今(18)日中午12時起，可透過網路預約報名，一起參與許書華醫師的成長之旅。而當天無法到場的民眾也可以透過PODCAST平台「女子風華」節目，收聽精彩經驗分享。

社會處長張柔表示，今年的系列活動以「女子百姓」為主題，包含3大主軸，分別為「女子日常」、「姊妹市集」及「女子風華」。其中「女子日常」靈感來自於女性在日常生活中，伴隨著生命階段的轉變所面臨的不同情境作為劃分，再以對應該階段女性稱謂或女字邊的詞彙作為命名靈感，規畫5場次主題工作坊，分別以家庭關係營造、情緒與自我覺察、婆媳相處、家務分工及自我實現等主題，提供工具方法讓女性獲得更多支持。

此外，每場講座同時有「姊妹市集」，邀集本市婦女庇護所之婦女或新住民創業者於活動現場外設置飲食、手工藝品等市集攤位，歡迎民眾參加。而講座也在PODCAST平台「女子風華」節目播出，讓無法親臨現場的民眾可以收聽每位來賓對性別平權議題的精彩經驗分享。

社會處表示，「女子日常」講座首場主題為「小姐社會冒險」，將於本(3)月26日下午在關埔國小登場，邀請許書華醫師，以醫師及2個孩子母親的身分，分享隨著女孩到小姐初出社會，遭遇的各式各樣歷練，該如何不辜負自己的初衷，並在風雨中釐清自己的心之所向為何，除去心中迷霧後堅定心之所向，並勇敢追求。

「女子日常」系列講座另外4場，分別為4月17日由台灣生育改革行動聯盟理事長諶淑婷分享「家務分工與平權」、4月30日由知名律師呂秋遠分享「婚姻平權」、5月15日由從土耳其至台灣發展並且定居的節目主持人吳鳳分享「親子教養與營造」及5月22日由有月經革命推手之稱的曾穎凡 (凡妮莎)分享「女孩自我茁壯」，歡迎市民朋友可以透過社會處臉書粉絲專頁，了解各場次講座及影音節目等相關訊息，亦可電洽或者書店(電話：03-5505069)。如欲參加講座，可自今(18)日中午12時起，透過網路報名(網址：https://www.accupass.com/go/womenequalityhsinchu。每場次聽眾限額100名，額滿為止。