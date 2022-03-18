　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「女子百姓」活動登場　首場許書華醫師帶來「小姐社會冒險」

▲今年的系列活動以「女子百姓」為主題，包含3大主軸。（圖／新竹市政府提供）

▲今年的系列活動以「女子百姓」為主題，包含3大主軸。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市婦女節系列活動-首場講座將於本(3)月26日下午2點在關埔國小登場，邀請知名家庭科醫師許書華以「小姐社會冒險」為主題，以親身經歷與聽眾分享如何達成自我實現與追求，現場也安排「姊妹市集」，歡迎有興趣的民眾今(18)日中午12時起，可透過網路預約報名，一起參與許書華醫師的成長之旅。而當天無法到場的民眾也可以透過PODCAST平台「女子風華」節目，收聽精彩經驗分享。

社會處長張柔表示，今年的系列活動以「女子百姓」為主題，包含3大主軸，分別為「女子日常」、「姊妹市集」及「女子風華」。其中「女子日常」靈感來自於女性在日常生活中，伴隨著生命階段的轉變所面臨的不同情境作為劃分，再以對應該階段女性稱謂或女字邊的詞彙作為命名靈感，規畫5場次主題工作坊，分別以家庭關係營造、情緒與自我覺察、婆媳相處、家務分工及自我實現等主題，提供工具方法讓女性獲得更多支持。

此外，每場講座同時有「姊妹市集」，邀集本市婦女庇護所之婦女或新住民創業者於活動現場外設置飲食、手工藝品等市集攤位，歡迎民眾參加。而講座也在PODCAST平台「女子風華」節目播出，讓無法親臨現場的民眾可以收聽每位來賓對性別平權議題的精彩經驗分享。

社會處表示，「女子日常」講座首場主題為「小姐社會冒險」，將於本(3)月26日下午在關埔國小登場，邀請許書華醫師，以醫師及2個孩子母親的身分，分享隨著女孩到小姐初出社會，遭遇的各式各樣歷練，該如何不辜負自己的初衷，並在風雨中釐清自己的心之所向為何，除去心中迷霧後堅定心之所向，並勇敢追求。

「女子日常」系列講座另外4場，分別為4月17日由台灣生育改革行動聯盟理事長諶淑婷分享「家務分工與平權」、4月30日由知名律師呂秋遠分享「婚姻平權」、5月15日由從土耳其至台灣發展並且定居的節目主持人吳鳳分享「親子教養與營造」及5月22日由有月經革命推手之稱的曾穎凡 (凡妮莎)分享「女孩自我茁壯」，歡迎市民朋友可以透過社會處臉書粉絲專頁，了解各場次講座及影音節目等相關訊息，亦可電洽或者書店(電話：03-5505069)。如欲參加講座，可自今(18)日中午12時起，透過網路報名(網址：https://www.accupass.com/go/womenequalityhsinchu。每場次聽眾限額100名，額滿為止。

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「基隆！原來如此」工作坊　揭開市港再生轉變有目共睹

長毛臘腸犬毛囊蟲症遭棄養　新北駐區獸醫妙手回春變萌犬

侯友宜攜手林立青公益洗地　鼓勵NGO青年重回職場翻轉人生

陳以信台南掛看板　誓讓台南六都拚第一

靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽　寫下動人生命故事篇章

校閱基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護市民安全

2022台南甜點節人潮爆棚　全糖市長黃偉哲請大眾品嚐甜蜜蜜幸福滋味

因應清明掃墓人潮　南投市殯葬所防疫、防火和環保宣導

南投梅子節開跑500人體驗製梅DIY　娃兒還沒做好就想吃逗樂眾人

國際森林日前夕　台東林管處贈2300棵環保原生樹苗

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

「基隆！原來如此」工作坊　揭開市港再生轉變有目共睹

長毛臘腸犬毛囊蟲症遭棄養　新北駐區獸醫妙手回春變萌犬

侯友宜攜手林立青公益洗地　鼓勵NGO青年重回職場翻轉人生

陳以信台南掛看板　誓讓台南六都拚第一

靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽　寫下動人生命故事篇章

校閱基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護市民安全

2022台南甜點節人潮爆棚　全糖市長黃偉哲請大眾品嚐甜蜜蜜幸福滋味

因應清明掃墓人潮　南投市殯葬所防疫、防火和環保宣導

南投梅子節開跑500人體驗製梅DIY　娃兒還沒做好就想吃逗樂眾人

國際森林日前夕　台東林管處贈2300棵環保原生樹苗

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

犬毛囊蟲症遭棄養　獸醫妙手回春變萌犬

「基隆！原來如此」工作坊　揭開市港再生轉變

陳以信台南掛看板

黑溝遭綁拖行　一路哀嚎引人側目

2022台南甜點節人潮爆棚

靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽

台中港船員過半染疫　救護車載走12人

基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護安全

校長確診！快篩1379人　345人陰性

南警攔車查獲毒品逮3男女

新竹女學生踩中「陷阱水溝蓋」　爆血縫7針

中埔裕民橋岩壁裸露　居民擔心河水沖垮地基

小琉球南風音樂祭　楊繡惠、白雲為觀音祝壽

南警攔查取締大型重機車強力執法

更多熱門

相關新聞

竹市共餐據點恢復內用

竹市共餐據點恢復內用

迎接3月口罩、飲食防疫適度放寬，新竹市長林智堅今宣布，全市共餐食堂服務恢復內用、「高年級生俱樂部」系列課程開跑，並依據衛生福利部防疫指引，參與長輩須施打一劑疫苗並間隔滿14天。林智堅市長說，「高年級生俱樂部」今年全台首創與健身房World Gym合作（新竹中正店），增設「微瑜珈」及「輕飛輪」課程，即日起開放報名，參與長輩還可在課程前後使用健身器材、烤箱等，一同增肌運動保健康。

桃竹苗首座公設民營兒童早療中心　正式啟用

桃竹苗首座公設民營兒童早療中心　正式啟用

竹市增9戶寄養家庭　寄養童「避風港」

竹市增9戶寄養家庭　寄養童「避風港」

竹市春節年假社福關懷不打烊

竹市春節年假社福關懷不打烊

市府春節關懷送暖264名獨居長輩

市府春節關懷送暖264名獨居長輩

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面